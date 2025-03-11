В Свердловской области водитель погиб под «КАМАЗом»

В Белоярском районе ( Свердловская область) на трассе из Екатеринбурга в Курган из-за обгона в неположенном месте произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
«Водитель автомобиля „Нива“, при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства в нарушение ПДД РФ в зоне действия знака „Обгон запрещен“, не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины», — говорится в telegram-канале ведомства.
В результате ДТП 57-летний водитель «Нивы» погиб на месте до прибытия скорой помощи. Сотрудники полиции работают на месте событий, будет проведено расследование по факту аварии.
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