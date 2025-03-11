11 марта 2025

В Свердловской области водитель погиб под «КАМАЗом»

Водитель «Нивы» погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Курган
© Служба новостей «URA.RU»
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57-летний водитель погиб на месте аварии
57-летний водитель погиб на месте аварии Фото:

В Белоярском районе ( Свердловская область) на трассе из Екатеринбурга в Курган из-за обгона в неположенном месте произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«Водитель автомобиля „Нива“, при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства в нарушение ПДД РФ в зоне действия знака „Обгон запрещен“, не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины», — говорится в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП 57-летний водитель «Нивы» погиб на месте до прибытия скорой помощи. Сотрудники полиции работают на месте событий, будет проведено расследование по факту аварии.

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В Белоярском районе ( Свердловская область) на трассе из Екатеринбурга в Курган из-за обгона в неположенном месте произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области. «Водитель автомобиля „Нива“, при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства в нарушение ПДД РФ в зоне действия знака „Обгон запрещен“, не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП 57-летний водитель «Нивы» погиб на месте до прибытия скорой помощи. Сотрудники полиции работают на месте событий, будет проведено расследование по факту аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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