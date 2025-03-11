Работали как на каторге, а заплатили копейки: строителя из Кургана кинули на вахте в Москве

Курганец прочитал объявление на популярном сайте, в котором обещали строителям зарплату свыше 200 тысяч рублей на вахте в Москве. Он решил подзаработать и заодно посмотреть столицу России, где не был до этого ни разу. Работа была изматывающей, спали в общаге и вагончиках, которые комфортом не отличались. По итогу строитель получил заболевание спины и 98 тысяч рублей на руки. Об этом агентству рассказал вахтовик Алексей.
«После окончания учебы в Курганском госколледже (бывший строительный техникум — прим URA.RU) я немного поработал в родном городе, а затем решил махнуть в столицу на вахту. Когда приехал на место, то со мной оформили договор, заселили в общежитие и выдали спецодежду. На стройку возили в Подмосковье, работали почти по 12 часов и от усталости валились с ног. В результате за месяц работы я получил меньше, чем в Кургане», — сообщил вахтовик.
По словам Алексея, который работал бетонщиком, прораб на стройке не раз посылал его переносить тяжелые двери вместе с разнорабочими. После разгрузки дверей стала болеть спина, отметил вахтовик. Он добавил, что боли остались даже после лечения. В комнатах общежития спали по 10 человек в спартанских условиях. На стройке в вагончиках было холодно, многие простывали, рассказал Алексей.
«Я пожалел, что поехал на стройку, не выяснив, какие там условия. Когда молодой, то хочется новых впечатлений. Объявлениям я теперь не верю, особенно, где обещают прям сказочную зарплату», отметил строитель. Он сообщил, что в настоящее время работает на строительстве многоквартирного дома в Кургане. Его устраивает зарплата и условия труда на стройке. Алексей подчеркнул, что московское приключение снится ему в кошмарных снах.
Ранее курганец ездил работать на вахту в Подмосковье, где его приняли сборщиком заказов на склад известного маркетплейса. Обещали платить около 180 тысяч рублей за 30 смен, а реально молодой человек получил 90 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!