11 марта 2025

Треть жителей Перми предлагает начальству оптимизировать рабочие процессы

SuperJob: 29% пермяков задумываются над улучшением бизнес-процессов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Идеи по улучшению бизнес-процессов чаще появляются у мужчин
Идеи по улучшению бизнес-процессов чаще появляются у мужчин Фото:

В Перми над оптимизацией рабочего процесса чаще думают те, кто зарабатывает больше. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«29% пермяков имеют предложения для руководства по улучшению рабочих процессов. Особенно активны в этом направлении работники с зарплатой от 100 тысяч рублей (47%). Мужчины проявляют больше инициативы, а молодые люди до 35 лет предлагают идеи чаще, чем старшие коллеги», — сообщается в результатах исследования.

При этом молодежь акцентирует внимание на гибком графике и гибридном формате работы, тогда как старшие сотрудники говорят о необходимости улучшения материально-технической базы и устранения проблем в бизнес-процессах. А вот предложения об автоматизации и уменьшении бюрократической нагрузки звучат одинаково часто от представителей разных поколений

Большинство инициативных сотрудников не боится делиться своими идеями: 72% готовы обсуждать их на личных встречах, 12% предпочитают говорить через представителей коллектива, 5% — излагать их письменно, а только 1% — анонимно. 

65% опрошенных уверены, что их идеи рассмотрят: 23% полностью уверены, 42% скорее верят в это. 25% сомневаются в успехе, а 10% думают, что их идеи проигнорируют.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах. По мнению аналитиков, «индекс самочувствия соискателей» в Прикамье выше из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который характерен для приволжских регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми над оптимизацией рабочего процесса чаще думают те, кто зарабатывает больше. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob. «29% пермяков имеют предложения для руководства по улучшению рабочих процессов. Особенно активны в этом направлении работники с зарплатой от 100 тысяч рублей (47%). Мужчины проявляют больше инициативы, а молодые люди до 35 лет предлагают идеи чаще, чем старшие коллеги», — сообщается в результатах исследования. При этом молодежь акцентирует внимание на гибком графике и гибридном формате работы, тогда как старшие сотрудники говорят о необходимости улучшения материально-технической базы и устранения проблем в бизнес-процессах. А вот предложения об автоматизации и уменьшении бюрократической нагрузки звучат одинаково часто от представителей разных поколений Большинство инициативных сотрудников не боится делиться своими идеями: 72% готовы обсуждать их на личных встречах, 12% предпочитают говорить через представителей коллектива, 5% — излагать их письменно, а только 1% — анонимно.  65% опрошенных уверены, что их идеи рассмотрят: 23% полностью уверены, 42% скорее верят в это. 25% сомневаются в успехе, а 10% думают, что их идеи проигнорируют. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах. По мнению аналитиков, «индекс самочувствия соискателей» в Прикамье выше из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который характерен для приволжских регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...