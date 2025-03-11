Треть жителей Перми предлагает начальству оптимизировать рабочие процессы

В Перми над оптимизацией рабочего процесса чаще думают те, кто зарабатывает больше. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob.
«29% пермяков имеют предложения для руководства по улучшению рабочих процессов. Особенно активны в этом направлении работники с зарплатой от 100 тысяч рублей (47%). Мужчины проявляют больше инициативы, а молодые люди до 35 лет предлагают идеи чаще, чем старшие коллеги», — сообщается в результатах исследования.
При этом молодежь акцентирует внимание на гибком графике и гибридном формате работы, тогда как старшие сотрудники говорят о необходимости улучшения материально-технической базы и устранения проблем в бизнес-процессах. А вот предложения об автоматизации и уменьшении бюрократической нагрузки звучат одинаково часто от представителей разных поколений
Большинство инициативных сотрудников не боится делиться своими идеями: 72% готовы обсуждать их на личных встречах, 12% предпочитают говорить через представителей коллектива, 5% — излагать их письменно, а только 1% — анонимно.
65% опрошенных уверены, что их идеи рассмотрят: 23% полностью уверены, 42% скорее верят в это. 25% сомневаются в успехе, а 10% думают, что их идеи проигнорируют.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах. По мнению аналитиков, «индекс самочувствия соискателей» в Прикамье выше из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который характерен для приволжских регионов.
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