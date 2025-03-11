11 марта 2025

В Свердловской области пропал пенсионер, он нуждается в медицинской помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение мужчины неизвестно с 11 марта (архивное фото)
Местоположение мужчины неизвестно с 11 марта (архивное фото) Фото:

В Березовском пропал 74-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 11 марта. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал человек! Мустафин Талгат Хабирович, 74 года. Свердловская область, город Березовский. Нуждается в медицинской помощи!», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшего уже занимается ОВД Берёзовского городского округа.

Рост Талгата — 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение. Волосы седые, глаза голубые. Мужчина на момент пропажи был одет куртку черного цвета с капюшоном, спортивные штаны черного цвета, вязаную шапку синего цвета, ботинки темно-синего цвета и черные перчатки. Носит очки и из особых примет — шрам на подбородке.

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего
Фото:

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В Березовском пропал 74-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 11 марта. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал человек! Мустафин Талгат Хабирович, 74 года. Свердловская область, город Березовский. Нуждается в медицинской помощи!», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшего уже занимается ОВД Берёзовского городского округа. Рост Талгата — 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение. Волосы седые, глаза голубые. Мужчина на момент пропажи был одет куртку черного цвета с капюшоном, спортивные штаны черного цвета, вязаную шапку синего цвета, ботинки темно-синего цвета и черные перчатки. Носит очки и из особых примет — шрам на подбородке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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