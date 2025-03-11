В Березовском пропал 74-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 11 марта. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв».
«Внимание! Пропал человек! Мустафин Талгат Хабирович, 74 года. Свердловская область, город Березовский. Нуждается в медицинской помощи!», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшего уже занимается ОВД Берёзовского городского округа.
Рост Талгата — 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение. Волосы седые, глаза голубые. Мужчина на момент пропажи был одет куртку черного цвета с капюшоном, спортивные штаны черного цвета, вязаную шапку синего цвета, ботинки темно-синего цвета и черные перчатки. Носит очки и из особых примет — шрам на подбородке.
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