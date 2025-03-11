11 марта 2025

Уникальную операцию на руке бойцу СВО провели пермские врачи. Фото

В Перми боец СВО сыграл для врачей на гитаре после трансплантации фаланги пальца
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские врачи провели трансплантацию фаланга пальца руки военнослужащего
Пермские врачи провели трансплантацию фаланга пальца руки военнослужащего Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уникальная операция, проведенная пермскими медиками, позволила сохранить руку их пациенту — участнику СВО. О судьбе военнослужащего из Пермского края рассказал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. 

«Наш земляк, боец СВО, обратился за помощью в больницу Архангела Михаила, чтобы восстановить работоспособность раненной руки. В октября 2022 года он отправился добровольцем в зону СВО. Несколько раз он получал травмы, но всегда возвращался в строй, предпочитая оставаться штурмовиком, несмотря на предложения перейти в операторы беспилотных летательных аппаратов», — сообщил глава региона.

После ранения военнослужащий самостоятельно добрался до эвакогоспиталя, надеясь сохранить поврежденную руку. Он побывал в нескольких госпиталях, однако везде врачи однозначно заявляли, что восстановить палец и функциональность кисти невозможно. Для него это было очень важно, так как он много лет играет на гитаре и не хотел потерять палец.

Травматолог больницы Архангела Михаила Кирилл Кулешов взялся провести сложную операцию. Благодаря новой технологии трансплантации операция прошла успешно. Отсутствующая фаланга полностью восстановлена. Во время выписки боец сыграл для врачей на гитаре, которую ему принесли волонтеры. Сейчас он будет проходить реабилитацию, а после вернется на передовую.

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Уникальная операция, проведенная пермскими медиками, позволила сохранить руку их пациенту — участнику СВО. О судьбе военнослужащего из Пермского края рассказал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.  «Наш земляк, боец СВО, обратился за помощью в больницу Архангела Михаила, чтобы восстановить работоспособность раненной руки. В октября 2022 года он отправился добровольцем в зону СВО. Несколько раз он получал травмы, но всегда возвращался в строй, предпочитая оставаться штурмовиком, несмотря на предложения перейти в операторы беспилотных летательных аппаратов», — сообщил глава региона. После ранения военнослужащий самостоятельно добрался до эвакогоспиталя, надеясь сохранить поврежденную руку. Он побывал в нескольких госпиталях, однако везде врачи однозначно заявляли, что восстановить палец и функциональность кисти невозможно. Для него это было очень важно, так как он много лет играет на гитаре и не хотел потерять палец. Травматолог больницы Архангела Михаила Кирилл Кулешов взялся провести сложную операцию. Благодаря новой технологии трансплантации операция прошла успешно. Отсутствующая фаланга полностью восстановлена. Во время выписки боец сыграл для врачей на гитаре, которую ему принесли волонтеры. Сейчас он будет проходить реабилитацию, а после вернется на передовую.
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© Служба новостей «URA.RU»
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