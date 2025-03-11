11 марта 2025

Нападение ротвейлера на ребенка в Екатеринбурге обсудили на Первом канале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака нападала ранее ка на детей, так и на взрослых
Собака нападала ранее ка на детей, так и на взрослых Фото:

Ситуацию с нападением сбежавшего от хозяйки ротвейлера в Академическом районе Екатеринбурга на мать с пятилетним сыном обсудили на шоу «Мужское/Женское». Туда приехали очевидцы происшествия, комментарии дали и сами пострадавшие. Запись шоу опубликована на сайте Первого канала.

«Хозяйка извинилась, это было. Потом я показал ей видео, где происшествие: вот, ваша собака... Никакой эмпатии, никакого сочувствия я не увидел»,- поделился мужчина, который снял случившееся на видео и помог матери с сыном. По его словам, кто-то позже стрелял в собаку из травматического пистолета.

Съемочная группа «Мужского/Женского» также посетила Екатеринбург и пообщалась с жителями района. «Эта собака тоже на меня напала. Она бежала за мной, прыгала, пыталась укусить в шею и разодрать плечо»,- поделился другой пострадавший — ребенок. Еще одной женщине собака драла кожу 30 минут, утверждает та. Женщина обратилась в полицию, но никакой реакции якобы не последовало.

Местные жители боятся, что владелица собаки может избежать серьезного наказания. Они требуют более строгих мер в отношении владельцев агрессивных животных.

Пострадавшая показала последствия нападения собаки
Пострадавшая показала последствия нападения собаки
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Ситуацию с нападением сбежавшего от хозяйки ротвейлера в Академическом районе Екатеринбурга на мать с пятилетним сыном обсудили на шоу «Мужское/Женское». Туда приехали очевидцы происшествия, комментарии дали и сами пострадавшие. Запись шоу опубликована на сайте Первого канала. «Хозяйка извинилась, это было. Потом я показал ей видео, где происшествие: вот, ваша собака... Никакой эмпатии, никакого сочувствия я не увидел»,- поделился мужчина, который снял случившееся на видео и помог матери с сыном. По его словам, кто-то позже стрелял в собаку из травматического пистолета. Съемочная группа «Мужского/Женского» также посетила Екатеринбург и пообщалась с жителями района. «Эта собака тоже на меня напала. Она бежала за мной, прыгала, пыталась укусить в шею и разодрать плечо»,- поделился другой пострадавший — ребенок. Еще одной женщине собака драла кожу 30 минут, утверждает та. Женщина обратилась в полицию, но никакой реакции якобы не последовало. Местные жители боятся, что владелица собаки может избежать серьезного наказания. Они требуют более строгих мер в отношении владельцев агрессивных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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