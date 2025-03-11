Ситуацию с нападением сбежавшего от хозяйки ротвейлера в Академическом районе Екатеринбурга на мать с пятилетним сыном обсудили на шоу «Мужское/Женское». Туда приехали очевидцы происшествия, комментарии дали и сами пострадавшие. Запись шоу опубликована на сайте Первого канала.
«Хозяйка извинилась, это было. Потом я показал ей видео, где происшествие: вот, ваша собака... Никакой эмпатии, никакого сочувствия я не увидел»,- поделился мужчина, который снял случившееся на видео и помог матери с сыном. По его словам, кто-то позже стрелял в собаку из травматического пистолета.
Съемочная группа «Мужского/Женского» также посетила Екатеринбург и пообщалась с жителями района. «Эта собака тоже на меня напала. Она бежала за мной, прыгала, пыталась укусить в шею и разодрать плечо»,- поделился другой пострадавший — ребенок. Еще одной женщине собака драла кожу 30 минут, утверждает та. Женщина обратилась в полицию, но никакой реакции якобы не последовало.
Местные жители боятся, что владелица собаки может избежать серьезного наказания. Они требуют более строгих мер в отношении владельцев агрессивных животных.
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