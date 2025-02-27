«Мама, не умирай»: как екатеринбурженка собой спасала сына от озверевшего пса

Сын екатеринбурженки, которая собой прикрыла его от озверевшего ротвейлера на Широкой речке, получил сильный шок. Пятилетний мальчик в момент ЧП кричал, чтобы мама не умирала. Она, спасая ребенка, сломала руку. Об этом URA.RU рассказала ее знакомая.
«Она получила множественные укусы, сломала левую руку. У нее тело в синяках и ссадинах. Ее мальчик был сильно напуган. Он плакал, кричал: „Мама, не умирай“. А с нее кровь капала ему на шапку», — заявила собеседница агентства.
По данным источника URA.RU, пострадавшие переехали в столицу Урала три года назад из Новосибирска. У семьи два сына (2 и 5 лет).
ЧП произошло 26 февраля на улице Медногорской. На 31-летнюю женщину и ее сына набросился соседский ротвейлер. Женщина, спасая ребенка, прикрыла его собой. Пес искусал ее. На помощь семье пришли прохожие. Спустя час им удалось отогнать собаку. После этого потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту инцидента.
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