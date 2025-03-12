Опубликованы кадры взрыва на военном судне в порту Одессы

Опубликованы кадры прилета ракеты по судну ВСУ с военным грузом в порту города Одессы (Украина). Об этом сообщают военкоры в telegram-каналах.
«Момент удара ракеты по вражескому грузовому судну в одесском порту», — пишет telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». Они также опубликовали видео от очевидцев.
Ранее военкоры сообщали о серии ударов по военным объектам на Украине. Так, в Одессе было повреждено судно с военным грузом под флагом Барбадоса, в Сумах — военные склады, а в Днепропетровске — объект военно-промышленного комплекса Украины.
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