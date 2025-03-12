Появилось видео сдачи в плен семи боевиков ВСУ на сватовском направлении

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Семь бойцов ВСУ сдались в российский плен на Сватовском направлении
Семь бойцов ВСУ сдались в российский плен на Сватовском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семь военнослужащих 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен российской группировке войск «Запад» в районе Новолюбовки на Сватовском направлении. Об этом сообщили в силовых структурах России. В интернете появилось соответствующее видео.

«Под Новолюбовкой на Сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск „Запад“ ВС РФ, оружие сложили семи украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ», — рассказал РИА Новости представитель силовых ведомств. На месте сдачи были обнаружены двое убитых украинских военных, застреленные своими сослуживцами.

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Семь военнослужащих 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен российской группировке войск «Запад» в районе Новолюбовки на Сватовском направлении. Об этом сообщили в силовых структурах России. В интернете появилось соответствующее видео. «Под Новолюбовкой на Сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск „Запад“ ВС РФ, оружие сложили семи украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ», — рассказал РИА Новости представитель силовых ведомств. На месте сдачи были обнаружены двое убитых украинских военных, застреленные своими сослуживцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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