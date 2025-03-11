11 марта 2025

Для задержанного директора филиала КГУ Сажиной просят дополнительный допрос

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат Сажиной просит о дополнительном допросе
Адвокат Сажиной просит о дополнительном допросе Фото:
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Адвокат задержанного директора филиала Курганского государственного университета — сельскохозяйственной академии (КГСХА) Светланы Сажиной настаивает на дополнительном допросе. Информация об этом прозвучала на заседании областного суда при рассмотрении апелляции обвиняемой, сообщает корреспондент URA.RU. 

«В настоящее время органом предварительного расследования проведена выемка всех вещественных доказательств в учебном заведении, где работает моя подзащитная Светлана Сажина. Более того, в качестве свидетелей допрошено очень большое количество преподавателей и студентов. Также направлено заявление о дополнительном допросе по обстоятельствам дела, в рамках которого ей предъявлено обвинение», — озвучила на заседании адвокат Елена Кузенкова.

Ранее URA.RU сообщало, что двух мигрантов из Туркмении суд оставил в СИЗО. Иностранцев обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц в структуре Курганского госуниверситета. Якобы мужчины привозили в Курган на учебу своих земляков, а эти студенты здесь трудились на незаконных основаниях. Также к нарушениям считают причастной ио руководителя филиала Светлану Сажину. Она находится под стражей. Ее коллеги, ученики и знакомые просят освободить женщину.

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Адвокат задержанного директора филиала Курганского государственного университета — сельскохозяйственной академии (КГСХА) Светланы Сажиной настаивает на дополнительном допросе. Информация об этом прозвучала на заседании областного суда при рассмотрении апелляции обвиняемой, сообщает корреспондент URA.RU.  «В настоящее время органом предварительного расследования проведена выемка всех вещественных доказательств в учебном заведении, где работает моя подзащитная Светлана Сажина. Более того, в качестве свидетелей допрошено очень большое количество преподавателей и студентов. Также направлено заявление о дополнительном допросе по обстоятельствам дела, в рамках которого ей предъявлено обвинение», — озвучила на заседании адвокат Елена Кузенкова. Ранее URA.RU сообщало, что двух мигрантов из Туркмении суд оставил в СИЗО. Иностранцев обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц в структуре Курганского госуниверситета. Якобы мужчины привозили в Курган на учебу своих земляков, а эти студенты здесь трудились на незаконных основаниях. Также к нарушениям считают причастной ио руководителя филиала Светлану Сажину. Она находится под стражей. Ее коллеги, ученики и знакомые просят освободить женщину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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