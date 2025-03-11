Для задержанного директора филиала КГУ Сажиной просят дополнительный допрос

Адвокат задержанного директора филиала Курганского государственного университета — сельскохозяйственной академии (КГСХА) Светланы Сажиной настаивает на дополнительном допросе. Информация об этом прозвучала на заседании областного суда при рассмотрении апелляции обвиняемой, сообщает корреспондент URA.RU.
«В настоящее время органом предварительного расследования проведена выемка всех вещественных доказательств в учебном заведении, где работает моя подзащитная Светлана Сажина. Более того, в качестве свидетелей допрошено очень большое количество преподавателей и студентов. Также направлено заявление о дополнительном допросе по обстоятельствам дела, в рамках которого ей предъявлено обвинение», — озвучила на заседании адвокат Елена Кузенкова.
Ранее URA.RU сообщало, что двух мигрантов из Туркмении суд оставил в СИЗО. Иностранцев обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц в структуре Курганского госуниверситета. Якобы мужчины привозили в Курган на учебу своих земляков, а эти студенты здесь трудились на незаконных основаниях. Также к нарушениям считают причастной ио руководителя филиала Светлану Сажину. Она находится под стражей. Ее коллеги, ученики и знакомые просят освободить женщину.
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