11 марта 2025

В Кургане временно отключат воду сотням горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане временно отключат воду более чем в 10 жилых домах
В Кургане временно отключат воду более чем в 10 жилых домах Фото:
новость из сюжета
Отключение воды в Кургане

В Кургане 14 марта временно отключат воду из-за коммунальных работ возле строящегося жилого комплекса по улице Коли Мяготина, 34а. Ограничение будет действовать в 12 жилых домах, детском саду, поликлинике и музыкальной школе. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

«Временное ограничение холодного водоснабжения 14 марта с 09:00 до 21:00. В связи с врезкой нового водопровода по улице Коли Мяготина, 34а. Будет работать подрядная организация», — сообщается в telegram-канале компании.

Холодное водоснабжение временно отключат по адресам:

  • улица Коли Мяготина,42, 53 (д/сад №62), 55 (музыкальная школа);
  • улица Тимофея Невежина, 3, 5 (поликлиника), 6, 6а, 10;
  • улица Кремлева,1, 3, 6, 7, 9, 12;
  • улица Победы, 3.

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В Кургане 14 марта временно отключат воду из-за коммунальных работ возле строящегося жилого комплекса по улице Коли Мяготина, 34а. Ограничение будет действовать в 12 жилых домах, детском саду, поликлинике и музыкальной школе. Об этом сообщает АО «Водный Союз». «Временное ограничение холодного водоснабжения 14 марта с 09:00 до 21:00. В связи с врезкой нового водопровода по улице Коли Мяготина, 34а. Будет работать подрядная организация», — сообщается в telegram-канале компании. Холодное водоснабжение временно отключат по адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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