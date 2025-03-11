В Кургане временно отключат воду сотням горожан

В Кургане временно отключат воду более чем в 10 жилых домах
новость из сюжетаОтключение воды в Кургане
В Кургане 14 марта временно отключат воду из-за коммунальных работ возле строящегося жилого комплекса по улице Коли Мяготина, 34а. Ограничение будет действовать в 12 жилых домах, детском саду, поликлинике и музыкальной школе. Об этом сообщает АО «Водный Союз».
«Временное ограничение холодного водоснабжения 14 марта с 09:00 до 21:00. В связи с врезкой нового водопровода по улице Коли Мяготина, 34а. Будет работать подрядная организация», — сообщается в telegram-канале компании.
Холодное водоснабжение временно отключат по адресам:
- улица Коли Мяготина,42, 53 (д/сад №62), 55 (музыкальная школа);
- улица Тимофея Невежина, 3, 5 (поликлиника), 6, 6а, 10;
- улица Кремлева,1, 3, 6, 7, 9, 12;
- улица Победы, 3.
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