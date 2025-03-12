«Для бюджетников нет мест»: студенты УГМУ рассказали о проблемах с иностранцами

Студенты пожаловались, что бюджетникам не хватает мест в общежитии УГМУ

12 марта 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

Некоторые собеседники заявили, что места в общежитии УГМУ дают прежде всего иностранцам (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) действительно учится немало иностранцев, которые плохо говорят или вовсе не знают русского и английского языка. Об этом URA.RU рассказали несколько свердловских студентов. Некоторые не считают обилие зарубежных учащихся проблемой, а кого-то раздражает, что приезжие живут в более достойных условиях. Агентство публикует пять мнений ребят, озвученных анонимно. Иностранцы «У нас очень много иностранных студентов. Видим их каждый день на каждом шагу — что в общежитии, что на учебе. У них отдельный деканат и отдельная группа, но в единичных группах есть один-два человека из других стран. С русскими они особо не контачат. Многие по-русски не говорят, а по-английски — еще хуже», — рассказала одна из собеседниц. «Я сама с этим сталкивалась. У них не хватало преподавателей, и они одно время учились с нами. Мы с ними разговаривали на русском, но они нас не понимали. Я сама задаюсь вопросом: как они до конца доучиваются? Нам, россиянам, не все предметы на русском языке понятны. А они-то как?» — недоумевает девушка. Новость по теме «По-русски не говорят 400 студентов»: главный медвуз Урала требуют проверить на коррупцию При этом она признает, что такая ситуация складывается как правило на первом-втором курсах. К третьему иностранцы уже успевают адаптироваться и «знают хотя бы основные слова». В основном в УГМУ кроме молодежи из постсоветских стран приезжают учиться из Индии, Египта, Сирии и Африки. За обучение ребята платят сами. Девушка утверждает, что некоторые иностранцы ведут себя высокомерно с другими студентами и неподобающе с преподавателями. «Я сама была свидетелем. Одна девушка на отработке была с большим гонором. У них очень хороший деканат, и за них всегда стоят горой. Может, они чувствуют, что им все дозволено?» — рассуждает она. Также она утверждает, что иностранцы всегда в приоритете, когда вопрос стоит о предоставлении общежития. Она приводит в пример 2021 год, когда УГМУ якобы заключил контракт с Казахстаном, и всех студентов из этой страны поселили в общежитие вуза. «А нашим льготникам и инвалидам места не предоставили. Это немного напрягает. Я вот тоже льготник, но мне общагу не дали, пришлось снимать квартиру», — объясняет свердловчанка. Равенство Девушка не против, что в вузе много иностранцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Вторая собеседница, которая недавно окончила универ, тоже отмечает, что изначально большинство иностранцев почти не говорят на русском, но к концу третьего курса начинают спокойно общаться на бытовые темы. На ее курсе, к примеру, учились два африканца, которые вполне успешно закончили вуз. «Это сейчас создают отдельные группы, где преподают на английском языке, а тогда преподавали на русском, и наши африканцы учились наравне со всеми. У них были дополнительные курсы русского, и под конец на экзамене они могли даже ответить на какие-то простые базовые вопросы. Госэкзамены они проходили на равных условиях со всеми», — говорит она. По ее словам, иностранцы платят за себя сами, для них существует отдельный конкурс и отдельные места, поэтому свердловских студентов они не вытесняют. Единственная несправедливость, которую отмечает девушка, — это места в общежитии, которые в первую очередь дают зарубежным гостям. «Я сама не жила в общаге, но ребята жаловались. В целом же я не против иностранных студентов в УГМУ. На будущее российской медицины они особо не повлияют. Большинство уедут в свои страны и будут там доучиваться», — считает девушка. Культура Третий собеседник не очень доволен обилием иностранцев в вузе, но больше акцентирует внимание на бытовых вопросах и разнице культур. Парню довелось пожить в старом общежитии вуза коридорного типа с общей кухней. Из иностранцев там в основном были выходцы из арабских стран. «Там был сущий ад. Много грязи, в туалет заходить было неприятно. Как-то студсовет нагрянул с проверкой в одну комнату, там уймы мусора были спрятаны по шкафам, а из-под ковра разбегались тараканы. Это потому, что студенты ели на полу», — вспоминает он. Сейчас он живет в более новом общежитии, где из иностранцев обитают в основном индусы. По словам студента, они живут более обособленно, с отдельной кухней, где готовят специфическую еду. «Надо мной живет индуска, и каждое утро в четыре часа начинаются танцы-шманцы. Я в это время вижу седьмой сон, но просыпаюсь от того, что кто-то пляшет и катает какие-то шары», — пожаловался парень. Знания Парень пожаловался, что свердловчанам в общагу родного вуза попасть сложно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как и предыдущие собеседники он говорит, что места в общежитиях достаются в основном иностранцам. «У нас пять корпусов, бюджетники при поступлении рассчитывают на места, но не получают. Как-то в общагу заселили только пять русских льготников, а все остальное отдали иностранцам. Остальных расселяют по общагам других вузов, которые и хуже, и находятся дальше, и стоят дороже. Например, за место в общаге Института связи приходится платить семь тысяч рублей при стипендии 2500 тысяч», — посетовал студент. Он тоже говорит, что подавляющее большинство иностранцев говорят на русском либо очень плохо, либо вовсе не говорят. При этом он отметил, что уровень преподавателей в вузе очень сильный. «У меня знакомый раньше преподавал в УГМУ, у него была группа арабов. Как-то на третьем курсе он у них спросил, чем отличаются эритроциты от лейкоцитов, и они не нашли никакой разницы. Мы эти аспекты три года проходим как минимум на трех предметах! А у них на третьем курсе полный ноль. Это от незнания русского», — считает парень. Престиж Четвертый собеседник не видит проблемы с иностранцами в вузе. Он не считает, что их слишком много и что к ним относятся по-особому. На его курсе, например, учились два египтянина, которые на втором и третьем курсе перевелись к себе на родину. «На парах их не тянули. Если они не понимали что-то словесно, то просто сидели с переводчиком в телефоне и так занимались. Но не было такого, что он ответить не может, а ему ставят 4 и 5. Не ответил, значит двойка или тройка. Не пришел на пару — значит, отработка как всем», — вспоминает он. Одна из собеседниц отметила, что многие россияне дружат с иностранными студентами и даже ездят в их страны в гости Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его мнению, вуз заинтересован в иностранцах, потому что состоит в программе «Приоритет-2030», в рамках которой принимает студентов из других стран. «Такой интернационализм — престиж для универа. По мне так и пусть учатся, мне они не мешают. Если кто-то думает, что из иностранцев получаются неважные доктора, то все зависит от конкретного человека. Да и в России их жить и работать остается очень маленький процент, большинство уезжают домой. Слишком уж сложный русский язык и большая разница в климате», — говорит молодой человек. Дружба У пятой собеседницы в группе из 15 человек четверо — иностранцы. Это двое сирийцев и парни из Узбекистана и Таджикистана. Все говорят на русском, включая сирийцев: последние несколько раз оставались на второй год и успели поднатореть в русской речи. «Но многие иностранные студенты даже разговорного русского не понимают. Как они учатся — я не представляю! У меня была история, я успокаивала в туалете одну девочку, она не сдала экзамен, она ни слова не понимала. Я не знаю, как они сдают?» — удивляется она. УГМУ — интернациональный вуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Она тоже считает преподавательский состав очень сильным, включая тех, кто ведет лекции на английском. Однако многие иностранцы не владеют этим языком, что затрудняет учебный процесс. «Но их не отчисляют, поэтому им нечего грустить. Нам объясняют, что это [программа] „Приоритет“, что к нам отовсюду едут, а это международный уровень, престиж. И что мы дружный вуз, не надо обижать иностранцев», — передает студентка. Она одна из тех, кто не сумел попасть жить в общежитие родного вуза, а живет в арендованном. «Наши общаги дешевле и комфортнее, но туда не попасть. Например, мы платим четыре тысячи в месяц, а там платят восемь тысяч в полгода. У нас коридорная система, а там блочный тип. Мы живем по трое, а там по двое. Но нам эти комнаты не дают», — сожалеет свердловчанка. Ранее Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией потребовал от прокуратуры проверить УГМУ на предмет коррупции. Общественники заподозрили, что сотни иностранных студентов учатся, не зная языка. На это якобы выделяются бюджетные деньги. В пресс-службе университета ответили, что обучение ведется по билингвальной программе — на русском и английском языках. Также в вузе отметили, что комплекс мероприятий помогает студентам-иностранцам интегрироваться в образовательное, культурное и событийное пространство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) действительно учится немало иностранцев, которые плохо говорят или вовсе не знают русского и английского языка. Об этом URA.RU рассказали несколько свердловских студентов. Некоторые не считают обилие зарубежных учащихся проблемой, а кого-то раздражает, что приезжие живут в более достойных условиях. Агентство публикует пять мнений ребят, озвученных анонимно. «У нас очень много иностранных студентов. Видим их каждый день на каждом шагу — что в общежитии, что на учебе. У них отдельный деканат и отдельная группа, но в единичных группах есть один-два человека из других стран. С русскими они особо не контачат. Многие по-русски не говорят, а по-английски — еще хуже», — рассказала одна из собеседниц. При этом она признает, что такая ситуация складывается как правило на первом-втором курсах. К третьему иностранцы уже успевают адаптироваться и «знают хотя бы основные слова». В основном в УГМУ кроме молодежи из постсоветских стран приезжают учиться из Индии, Египта, Сирии и Африки. За обучение ребята платят сами. Девушка утверждает, что некоторые иностранцы ведут себя высокомерно с другими студентами и неподобающе с преподавателями. «Я сама была свидетелем. Одна девушка на отработке была с большим гонором. У них очень хороший деканат, и за них всегда стоят горой. Может, они чувствуют, что им все дозволено?» — рассуждает она. Также она утверждает, что иностранцы всегда в приоритете, когда вопрос стоит о предоставлении общежития. Она приводит в пример 2021 год, когда УГМУ якобы заключил контракт с Казахстаном, и всех студентов из этой страны поселили в общежитие вуза. Вторая собеседница, которая недавно окончила универ, тоже отмечает, что изначально большинство иностранцев почти не говорят на русском, но к концу третьего курса начинают спокойно общаться на бытовые темы. На ее курсе, к примеру, учились два африканца, которые вполне успешно закончили вуз. «Это сейчас создают отдельные группы, где преподают на английском языке, а тогда преподавали на русском, и наши африканцы учились наравне со всеми. У них были дополнительные курсы русского, и под конец на экзамене они могли даже ответить на какие-то простые базовые вопросы. Госэкзамены они проходили на равных условиях со всеми», — говорит она. «Я сама не жила в общаге, но ребята жаловались. В целом же я не против иностранных студентов в УГМУ. На будущее российской медицины они особо не повлияют. Большинство уедут в свои страны и будут там доучиваться», — считает девушка. Третий собеседник не очень доволен обилием иностранцев в вузе, но больше акцентирует внимание на бытовых вопросах и разнице культур. Парню довелось пожить в старом общежитии вуза коридорного типа с общей кухней. Из иностранцев там в основном были выходцы из арабских стран. Сейчас он живет в более новом общежитии, где из иностранцев обитают в основном индусы. По словам студента, они живут более обособленно, с отдельной кухней, где готовят специфическую еду. Как и предыдущие собеседники он говорит, что места в общежитиях достаются в основном иностранцам. «У нас пять корпусов, бюджетники при поступлении рассчитывают на места, но не получают. Как-то в общагу заселили только пять русских льготников, а все остальное отдали иностранцам. Остальных расселяют по общагам других вузов, которые и хуже, и находятся дальше, и стоят дороже. Например, за место в общаге Института связи приходится платить семь тысяч рублей при стипендии 2500 тысяч», — посетовал студент. Он тоже говорит, что подавляющее большинство иностранцев говорят на русском либо очень плохо, либо вовсе не говорят. При этом он отметил, что уровень преподавателей в вузе очень сильный. Четвертый собеседник не видит проблемы с иностранцами в вузе. Он не считает, что их слишком много и что к ним относятся по-особому. На его курсе, например, учились два египтянина, которые на втором и третьем курсе перевелись к себе на родину. По его мнению, вуз заинтересован в иностранцах, потому что состоит в программе «Приоритет-2030», в рамках которой принимает студентов из других стран. «Такой интернационализм — престиж для универа. По мне так и пусть учатся, мне они не мешают. Если кто-то думает, что из иностранцев получаются неважные доктора, то все зависит от конкретного человека. Да и в России их жить и работать остается очень маленький процент, большинство уезжают домой. Слишком уж сложный русский язык и большая разница в климате», — говорит молодой человек. У пятой собеседницы в группе из 15 человек четверо — иностранцы. Это двое сирийцев и парни из Узбекистана и Таджикистана. Все говорят на русском, включая сирийцев: последние несколько раз оставались на второй год и успели поднатореть в русской речи. Она тоже считает преподавательский состав очень сильным, включая тех, кто ведет лекции на английском. Однако многие иностранцы не владеют этим языком, что затрудняет учебный процесс. «Но их не отчисляют, поэтому им нечего грустить. Нам объясняют, что это [программа] „Приоритет“, что к нам отовсюду едут, а это международный уровень, престиж. И что мы дружный вуз, не надо обижать иностранцев», — передает студентка. Ранее Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией потребовал от прокуратуры проверить УГМУ на предмет коррупции. Общественники заподозрили, что сотни иностранных студентов учатся, не зная языка. На это якобы выделяются бюджетные деньги. В пресс-службе университета ответили, что обучение ведется по билингвальной программе — на русском и английском языках. Также в вузе отметили, что комплекс мероприятий помогает студентам-иностранцам интегрироваться в образовательное, культурное и событийное пространство.