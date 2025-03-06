«По-русски не говорят 400 студентов»: главный медвуз Урала требуют проверить на коррупцию

Борцы с коррупцией требуют проверить УГМУ из-за студентов без знания русского

07 марта 2025 в 08:01 Размер текста - 17 +

Некоторые студенты, по заявлению фонда, не говорят на русском и английском, и, стало быть, не могут постигать науку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обучении иностранных студентов, не владеющих русским языком. Как заявил URA.RU председатель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Георгий Соболев, это причиняет ущерб бюджету. Он направил обращение в свердловскую прокуратуру с просьбой проверить вуз. В самом УГМУ информацию не подтвердили. Некоторые индийские студенты якобы не понимают по-русски (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU «В УГМУ на обучение прибыло около 400 студентов [из Индии], большинство из которых не говорят на русском языке. Возникает вопрос: каким образом им преподают дисциплины, если для этого преподавателям требуется как минимум знание английского языка и наличие специального сертификата на обучение? Речь идет о сложных специальных медицинских предметах, но такой подготовкой многие преподаватели и профессора не владеют», — написал прокурорам Соболев. Документ имеется в распоряжении редакции. Общественник объяснил агентству, что по этому поводу сотрудниками фонда было проведено расследование. Поводом стала вспышка ветряной оспы в вузе: в январе ею заразились пять первокурсников-индийцев. Проверяя, как в вузе осуществлялся карантин, фондовцы и обнаружили, что большинство индийцев якобы не говорят ни на русском, ни на английском. Екатеринбург привлекает многих иностранных студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Аналогичная ситуация сложилась и со студентами из ближнего восточного зарубежья. Но если индийские студенты после окончания обучения уедут к себе на родину, то граждане ближнего восточного зарубежья в 50-70% случаев останутся на территории России. Каких специалистов мы получим в ближайшее время?» — недоумевает Соболев. Он указал на тот факт, что из областной и федеральной казны на обучение иностранцев в медицинских вузах тратятся большие деньги. Например, в Казанском медуниверситете год учебы по специальности «Лечебное дело» на для иностранца стоит 475 рублей. В Российском национальном исследовательском медицинском университете год ординатуры обойдется в 480 тысяч. Стоимость обучения в УГМУ на сайте учреждения не обозначена, но Соболев предполагает, что и в Екатеринбурге эти суммы немалые. «Просим провести проверку на предмет злоупотребления должностными полномочиями руководителями УГМУ при обучении иностранных студентов и причиненного в связи с этим ущерба для бюджета РФ и области», — написал в обращении директор фонда. Новость по теме В Кургане еще трое сотрудников КГУ подозреваются в незаконной миграции. Инсайд Подобные инциденты уже случались в России. Так, в феврале СКР обвинил четырех руководителей Ульяновского государственного технического университета в злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что с 2022 по 2025 год на бюджетные места в УлГТУ необоснованно зачислили не менее 129 иностранных студентов, «не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу». Ущерб российскому бюджету следователи оценили в 20 млн руб. ФСБ задержала руководителей вуза. Похожая ситуация была и в Кургане. Там под стражу была помещена ио руководителя Лесниковской сельхозакадемии (филиал Курганской государственной сельскохозяйственной академии) Светлана Сажина. Ее обвинили в превышении полномочий и организации незаконной миграции. По версии следствия, в КГУ приезжали учиться молодые люди из Туркменистана, но занятия не посещали. Имея образовательную визу, они работали на стройках и в полях. Из-за вскрывшейся информации в вузе проходили обыски, двух мигрантов задержали. В вузе уверили, что для иностранцев у них билингвальная программа обучения — на русском и английском языках «C 2019 года университет реализует образовательные программы в билингвальной форме, с использованием английского языка в качестве языка-посредника. Сегодня контингент иностранных обучающихся превышает 1200 человек из 45 стран мира. Граждане Республики Индия обучаются исключительно на контрактной основе по программе „Лечебное дело“, реализуемой на иностранном языке. С первого года обучения в соответствии с учебным планом студенты проходят усиленное обучение русскому языку», — пояснили в пресс-службе УГМУ. Представители отметили, что в вузе созданы условия, способствующие социокультурной адаптации иностранцев. Например, проводится комплекс мероприятий по интеграции студентов в образовательное, культурное и событийное пространство университета. «Наши преподаватели владеют английским языком на достаточном уровне для осуществления образовательной деятельности», — добавили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обучении иностранных студентов, не владеющих русским языком. Как заявил URA.RU председатель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Георгий Соболев, это причиняет ущерб бюджету. Он направил обращение в свердловскую прокуратуру с просьбой проверить вуз. В самом УГМУ информацию не подтвердили. «В УГМУ на обучение прибыло около 400 студентов [из Индии], большинство из которых не говорят на русском языке. Возникает вопрос: каким образом им преподают дисциплины, если для этого преподавателям требуется как минимум знание английского языка и наличие специального сертификата на обучение? Речь идет о сложных специальных медицинских предметах, но такой подготовкой многие преподаватели и профессора не владеют», — написал прокурорам Соболев. Документ имеется в распоряжении редакции. Общественник объяснил агентству, что по этому поводу сотрудниками фонда было проведено расследование. Поводом стала вспышка ветряной оспы в вузе: в январе ею заразились пять первокурсников-индийцев. Проверяя, как в вузе осуществлялся карантин, фондовцы и обнаружили, что большинство индийцев якобы не говорят ни на русском, ни на английском. «Аналогичная ситуация сложилась и со студентами из ближнего восточного зарубежья. Но если индийские студенты после окончания обучения уедут к себе на родину, то граждане ближнего восточного зарубежья в 50-70% случаев останутся на территории России. Каких специалистов мы получим в ближайшее время?» — недоумевает Соболев. Он указал на тот факт, что из областной и федеральной казны на обучение иностранцев в медицинских вузах тратятся большие деньги. Например, в Казанском медуниверситете год учебы по специальности «Лечебное дело» на для иностранца стоит 475 рублей. В Российском национальном исследовательском медицинском университете год ординатуры обойдется в 480 тысяч. Стоимость обучения в УГМУ на сайте учреждения не обозначена, но Соболев предполагает, что и в Екатеринбурге эти суммы немалые. «Просим провести проверку на предмет злоупотребления должностными полномочиями руководителями УГМУ при обучении иностранных студентов и причиненного в связи с этим ущерба для бюджета РФ и области», — написал в обращении директор фонда. Подобные инциденты уже случались в России. Так, в феврале СКР обвинил четырех руководителей Ульяновского государственного технического университета в злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что с 2022 по 2025 год на бюджетные места в УлГТУ необоснованно зачислили не менее 129 иностранных студентов, «не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу». Ущерб российскому бюджету следователи оценили в 20 млн руб. ФСБ задержала руководителей вуза. Похожая ситуация была и в Кургане. Там под стражу была помещена ио руководителя Лесниковской сельхозакадемии (филиал Курганской государственной сельскохозяйственной академии) Светлана Сажина. Ее обвинили в превышении полномочий и организации незаконной миграции. По версии следствия, в КГУ приезжали учиться молодые люди из Туркменистана, но занятия не посещали. Имея образовательную визу, они работали на стройках и в полях. Из-за вскрывшейся информации в вузе проходили обыски, двух мигрантов задержали. «C 2019 года университет реализует образовательные программы в билингвальной форме, с использованием английского языка в качестве языка-посредника. Сегодня контингент иностранных обучающихся превышает 1200 человек из 45 стран мира. Граждане Республики Индия обучаются исключительно на контрактной основе по программе „Лечебное дело“, реализуемой на иностранном языке. С первого года обучения в соответствии с учебным планом студенты проходят усиленное обучение русскому языку», — пояснили в пресс-службе УГМУ. Представители отметили, что в вузе созданы условия, способствующие социокультурной адаптации иностранцев. Например, проводится комплекс мероприятий по интеграции студентов в образовательное, культурное и событийное пространство университета. «Наши преподаватели владеют английским языком на достаточном уровне для осуществления образовательной деятельности», — добавили в пресс-службе.