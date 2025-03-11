Тюменцы не могут пополнить карты ТТС

У «Тюменской транспортной системы» произошел сбой в работе. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе организации. Тюменцы не могут пополнить транспортные карты.
«На данный момент пополнить транспортную карту невозможно. Платежный сервис временно не работает», — пояснили информационному агентству в ТТС.
Когда работа службы восстановится также неизвестно. Однако URA.RU уверили, что действия для этого на данный момент уже предпринимаются.
Ранее тюменцы сообщали о сбоях в работе системы оплаты проезда банковскими картами. Уведомления о списании средств приходили в те дни, когда пассажиры не пользовались услугами общественного транспорта.
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