11 марта 2025

Тюменцы не могут пополнить карты ТТС

Тюменцы не могут пополнить транспортные карты ТТС из-за сбоя в системе
© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки восстановления работы сервиса не уточняются
Сроки восстановления работы сервиса не уточняются Фото:

У «Тюменской транспортной системы» произошел сбой в работе. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе организации. Тюменцы не могут пополнить транспортные карты.

«На данный момент пополнить транспортную карту невозможно. Платежный сервис временно не работает», — пояснили информационному агентству в ТТС.

Когда работа службы восстановится также неизвестно. Однако URA.RU уверили, что действия для этого на данный момент уже предпринимаются.

Ранее тюменцы сообщали о сбоях в работе системы оплаты проезда банковскими картами. Уведомления о списании средств приходили в те дни, когда пассажиры не пользовались услугами общественного транспорта. 

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У «Тюменской транспортной системы» произошел сбой в работе. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе организации. Тюменцы не могут пополнить транспортные карты. «На данный момент пополнить транспортную карту невозможно. Платежный сервис временно не работает», — пояснили информационному агентству в ТТС. Когда работа службы восстановится также неизвестно. Однако URA.RU уверили, что действия для этого на данный момент уже предпринимаются. Ранее тюменцы сообщали о сбоях в работе системы оплаты проезда банковскими картами. Уведомления о списании средств приходили в те дни, когда пассажиры не пользовались услугами общественного транспорта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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