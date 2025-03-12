У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

Shot: Валентине Талызиной, звезде «Иронии судьбы», диагностировали рак
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Валентине Талызиной экстренно понадобилась помощь врачей
Валентине Талызиной экстренно понадобилась помощь врачей Фото:

У народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, известной по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», диагностировали рак поджелудочной железы после резкого ухудшения здоровья. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«У звезды „Иронии судьбы“ Валентины Талызиной обнаружили рак. Актрисе понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия», — передает канал.

Валентина Талызина вызвала врачей домой, когда ее самочувствие резко ухудшилось. После обследования был поставлен диагноз — рак поджелудочной железы. Сейчас 89-летняя актриса проходит амбулаторное лечение. Она прославилась ролями в культовых советских фильмах, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».

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У народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, известной по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», диагностировали рак поджелудочной железы после резкого ухудшения здоровья. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «У звезды „Иронии судьбы“ Валентины Талызиной обнаружили рак. Актрисе понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия», — передает канал. Валентина Талызина вызвала врачей домой, когда ее самочувствие резко ухудшилось. После обследования был поставлен диагноз — рак поджелудочной железы. Сейчас 89-летняя актриса проходит амбулаторное лечение. Она прославилась ролями в культовых советских фильмах, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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