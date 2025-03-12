У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

У народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, известной по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», диагностировали рак поджелудочной железы после резкого ухудшения здоровья. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«У звезды „Иронии судьбы“ Валентины Талызиной обнаружили рак. Актрисе понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия», — передает канал.
Валентина Талызина вызвала врачей домой, когда ее самочувствие резко ухудшилось. После обследования был поставлен диагноз — рак поджелудочной железы. Сейчас 89-летняя актриса проходит амбулаторное лечение. Она прославилась ролями в культовых советских фильмах, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».
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