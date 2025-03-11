В Перми двоих египтян отправили в колонию за разбой

В Перми двоих жителей Египта признали виновными в совершении разбойного нападения. Суд приговорил их к 3 и 4 годам колонии общего режима.
«В ночное время осужденные заприметили в одном из пермских ТЦ мужчину. Более всего их заинтересовал его рюкзак с ноутбуком и другой техникой. Они проследовали за потерпевшим до улицы Народовольческой, где и напали на него. Пострадавший получил несколько ударов по голове и телу бутылкой. Египтяне украли портфель с техникой», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.
53-летний пермяк обратился в полицию. Спустя несколько часов преступников задержали. Это оказались 23 и 24-летние студенты, приехавшие в Пермь для обучения в вузе. Они рассказали, что в момент совершения преступления были пьяны. Расследованием уголовного дела занимались органы Следственного комитета.
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