11 марта 2025

В Перми двоих египтян отправили в колонию за разбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Они рассказали, что в момент совершения преступления были пьяны
Они рассказали, что в момент совершения преступления были пьяны Фото:

В Перми двоих жителей Египта признали виновными в совершении разбойного нападения. Суд приговорил их к 3 и 4 годам колонии общего режима.

«В ночное время осужденные заприметили в одном из пермских ТЦ мужчину. Более всего их заинтересовал его рюкзак с ноутбуком и другой техникой. Они проследовали за потерпевшим до улицы Народовольческой, где и напали на него. Пострадавший получил несколько ударов по голове и телу бутылкой. Египтяне украли портфель с техникой», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.

53-летний пермяк обратился в полицию. Спустя несколько часов преступников задержали. Это оказались 23 и 24-летние студенты, приехавшие в Пермь для обучения в вузе. Они рассказали, что в момент совершения преступления были пьяны. Расследованием уголовного дела занимались органы Следственного комитета.

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В Перми двоих жителей Египта признали виновными в совершении разбойного нападения. Суд приговорил их к 3 и 4 годам колонии общего режима. «В ночное время осужденные заприметили в одном из пермских ТЦ мужчину. Более всего их заинтересовал его рюкзак с ноутбуком и другой техникой. Они проследовали за потерпевшим до улицы Народовольческой, где и напали на него. Пострадавший получил несколько ударов по голове и телу бутылкой. Египтяне украли портфель с техникой», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю. 53-летний пермяк обратился в полицию. Спустя несколько часов преступников задержали. Это оказались 23 и 24-летние студенты, приехавшие в Пермь для обучения в вузе. Они рассказали, что в момент совершения преступления были пьяны. Расследованием уголовного дела занимались органы Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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