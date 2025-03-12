Блогер Елена Блиновская может быть отправлена в исправительную колонию №1 в поселке Головино Владимирской области. В этой колонии предусмотрены программы профессионального обучения для заключенных, включая курсы по шитью и парикмахерскому делу, сообщают telegram-каналы.
«Елену Блиновскую могут отправить в ИК-1 в поселке Головино Владимирской области. Там ее научат шить одежду или стричь людей», — пишет telegram-канал Mash. Обычно в эту колонию направляют женщин, осужденных за преступления экономического характера. Ранее здесь отбывала наказание бывшая чиновница Евгения Васильева, замешанная в крупном коррупционном скандале.
С учетом уже отбытого срока в СИЗО, предполагается, что Блиновская может остаться в заключении до весны 2028 года. В ближайшее время ожидается обжалование приговора ее адвокатом, что может повлиять на условия содержания блогера.
Блогер Елена Блиновская 3 марта 2025 года была осуждена к пятилетнему заключению в колонии по итогам судебного разбирательства, проходившего в Савеловском суде столицы. В рамках дела женщину также обвиняли в отмывании денежных средств. Блиновская признала свою вину. Помимо того, по решению суда с нее будет взыскано 587 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.