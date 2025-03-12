Кем Блиновская будет работать в колонии

Mash: в колонии Елену Блиновскую научат шитью или парикмахерскому делу
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В колонии Блиновская научится шить или стричь людей
В колонии Блиновская научится шить или стричь людей Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская может быть отправлена в исправительную колонию №1 в поселке Головино Владимирской области. В этой колонии предусмотрены программы профессионального обучения для заключенных, включая курсы по шитью и парикмахерскому делу, сообщают telegram-каналы.

«Елену Блиновскую могут отправить в ИК-1 в поселке Головино Владимирской области. Там ее научат шить одежду или стричь людей», — пишет telegram-канал Mash. Обычно в эту колонию направляют женщин, осужденных за преступления экономического характера. Ранее здесь отбывала наказание бывшая чиновница Евгения Васильева, замешанная в крупном коррупционном скандале.

С учетом уже отбытого срока в СИЗО, предполагается, что Блиновская может остаться в заключении до весны 2028 года. В ближайшее время ожидается обжалование приговора ее адвокатом, что может повлиять на условия содержания блогера.

Блогер Елена Блиновская 3 марта 2025 года была осуждена к пятилетнему заключению в колонии по итогам судебного разбирательства, проходившего в Савеловском суде столицы. В рамках дела женщину также обвиняли в отмывании денежных средств. Блиновская признала свою вину. Помимо того, по решению суда с нее будет взыскано 587 миллионов рублей.

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Блогер Елена Блиновская может быть отправлена в исправительную колонию №1 в поселке Головино Владимирской области. В этой колонии предусмотрены программы профессионального обучения для заключенных, включая курсы по шитью и парикмахерскому делу, сообщают telegram-каналы. «Елену Блиновскую могут отправить в ИК-1 в поселке Головино Владимирской области. Там ее научат шить одежду или стричь людей», — пишет telegram-канал Mash. Обычно в эту колонию направляют женщин, осужденных за преступления экономического характера. Ранее здесь отбывала наказание бывшая чиновница Евгения Васильева, замешанная в крупном коррупционном скандале. С учетом уже отбытого срока в СИЗО, предполагается, что Блиновская может остаться в заключении до весны 2028 года. В ближайшее время ожидается обжалование приговора ее адвокатом, что может повлиять на условия содержания блогера. Блогер Елена Блиновская 3 марта 2025 года была осуждена к пятилетнему заключению в колонии по итогам судебного разбирательства, проходившего в Савеловском суде столицы. В рамках дела женщину также обвиняли в отмывании денежных средств. Блиновская признала свою вину. Помимо того, по решению суда с нее будет взыскано 587 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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