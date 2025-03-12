Украинский дрон врезался в лобовое стекло машины священника под Курском

В Курской области в автомобиль, за рулем которого находился священник из Горнальского монастыря, на полном ходу врезался дрон. В результате столкновения произошел взрыв, однако машина продолжила движение, сообщил гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников.
«На полном ходу лобово в машину влетает дрон. Взрыв и машина мчится дальше. За рулем священник — батюшка из многострадального Горнальского монастыря...» — написал Корчевников в своем telegram-канале. Священник, управлявший автомобилем, перевозил Святые Дары для прихожан, которые не могут присутствовать на службах в храме.
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