Украинский дрон врезался в лобовое стекло машины священника под Курском

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Дрон ВСУ столкнулся с машиной священника в Курской области
Дрон ВСУ столкнулся с машиной священника в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области в автомобиль, за рулем которого находился священник из Горнальского монастыря, на полном ходу врезался дрон. В результате столкновения произошел взрыв, однако машина продолжила движение, сообщил гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников.

«На полном ходу лобово в машину влетает дрон. Взрыв и машина мчится дальше. За рулем священник — батюшка из многострадального Горнальского монастыря...» — написал Корчевников в своем telegram-канале. Священник, управлявший автомобилем, перевозил Святые Дары для прихожан, которые не могут присутствовать на службах в храме.

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В Курской области в автомобиль, за рулем которого находился священник из Горнальского монастыря, на полном ходу врезался дрон. В результате столкновения произошел взрыв, однако машина продолжила движение, сообщил гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников. «На полном ходу лобово в машину влетает дрон. Взрыв и машина мчится дальше. За рулем священник — батюшка из многострадального Горнальского монастыря...» — написал Корчевников в своем telegram-канале. Священник, управлявший автомобилем, перевозил Святые Дары для прихожан, которые не могут присутствовать на службах в храме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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