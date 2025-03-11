В курганском округе запланировали масштабный ремонт дорог

Власти Варгашинского округа Курганской области анонсировали масштабный ремонт дорог в 2025 году. Средства на проведение работ будут выделены из регионального дорожного фонда. В планах местной администрации — улучшение состояния нескольких ключевых улиц и продолжение благоустройства территории. О работах заявил глава округа Эдуард Тимофеев во время прямого эфира у ЦУРа Курганской области.
«В первую очередь, ремонт пройдет на улице Кирова. На данный момент проводится уточнение перечня и объема работ, после чего будет объявлен конкурс на выбор подрядчика. Также в планах на 2025 год — ямочный ремонт и подсыпка щебнем обочин на улице Гайдара, а также ямочный ремонт улицы Молодежная», — озвучил во время эфира Тимофеев.
Глава Варгашей подчеркнул, что власти знают о существующих проблемах и обращениях жителей. В списке улиц, требующих ремонта, значатся улицы Чкалова, Чапаева, Колесникова, Школьная, Есенина и переулок Нефтебазовский. Со слов Тимофеева, как только появится дополнительное финансирование, эти дороги также будут включены в планы по благоустройству.
Новый градоначальник также напомнил, что в 2024 году в Варгашинском округе была проведена масштабная работа по улучшению состояния местных дорог. В рабочем поселке Варгаши полностью обновили асфальтовое покрытие и установили освещение на улице Южно-Объездная, включая улицы Чернореченская и Чернышевского. Также завершен ремонт улицы Социалистической, где помимо нового асфальта обновили и часть тротуаров.
В селе Мостовское отремонтирована улица Восточная-Карельцева. В рабочем поселке Варгаши выполнено щебеночное покрытие улицы Садовая, а также части улиц Молодежная и Коли Мяготина. В селе Варгаши завершены ремонтные работы на улице Центральная и на участке улицы Максимовского. Кроме того, на улице Социалистической были обустроены парковки, съезды и примыкания. Между тем, на въездах в Варгаши установлены современные светящиеся консоли. На эти работы было направлено порядка 130 миллионов рублей.
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