Средний платеж по семейной ипотеке в Челябинске достигает 30 тысяч рублей

Челябинские семьи с одним ребенком, которые собираются использовать маткапитал в качестве первоначального взноса по ипотеке, будут платить 30 тысяч рублей в месяц за квартиру стоимостью 3,5 миллиона рублей. Семьи с двумя детьми — 40 тысяч рублей, потому что потребуется жилье большей площади. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В Челябинске ежемесячный платеж для семьи с одним ребенком, которая собирается использовать маткапитал в размере 690 тысяч рублей в качестве первоначального взноса по семейной ипотеке на десять лет составит около 30 тысяч рублей в месяц. А для семьи с двумя детьми и маткапиталом в 912 тысяч рублей — около 40 тысяч рублей в месяц, поскольку потенциально возможная сумма покупки будет больше — 4,6 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.
Челябинск вошел в топ-5 мегаполисов, где продается больше всего квартир, подходящих семьям под бюджет покупки, когда маткапитал за одного ребенка равен первоначальному взносу по семейной ипотеке. Таких вариантов в городе порядка 6,9%. В основном это однокомнатные квартиры и студии. Для семей с двумя детьми в бюджете льготной ипотеки и маткапитала доступно 21,3% всех квартир в новостройках города. Преимущественно это двухкомнатное жилье.
Для сравнения, в среднем в Челябинске долгосрочная аренда однокомнатных квартир и студий стоит 25 000 рублей в месяц. Снять на месяц двухкомнатное жилье можно за 31 000 рублей в месяц.
В России в 2025 году маткапитал был проиндексирован на 9,5%. Сумма за рождение одного ребенка составила 690 267 рублей, а за двух — 912 162 рубля. По программе семейной ипотеки в 2025 году первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта.
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