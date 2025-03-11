11 марта 2025

В ХМАО приедет ретро-поезд «Эшелон Победы»

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО в мае приедет ретро-поезд «Эшелон ПОбеды»
В ХМАО в мае приедет ретро-поезд «Эшелон ПОбеды» Фото:

В Югру после двухлетнего перерыва в мае приедет «Эшелон Победы». Ретро-поезд на паровозной тяге прибудет на вокзал Сургута.

«Это уникальный состав. В каждом отреставрированном вагоне размещен тематический выставочный зал, который дает возможность посетителям прикоснуться к истории своего народа. Вместе с ним обычно путешествует и военная техника, в том числе танки, пушки и легендарная „катюша“, — сообщает официальный telegram-канал правительства ХМАО Югра Z.

Ранее жители региона бывали на экскурсии в «Эшелоне Победы». Подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и тяжелый послевоенный период, включает в себя солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню.

Последний раз ретро-поезд приезжал в автономный округ почти два года назад. Точная дата прибытия и маршрут по городам ХМАО пока неизвестны. Расписание появится позже на сайте РЖД.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО в День Победы будут транслировать фото участников Великой Отечественной войны. Проект был назван «Память народа — дань Великой Победе» и посвящен 80-летию Победы. 

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В Югру после двухлетнего перерыва в мае приедет «Эшелон Победы». Ретро-поезд на паровозной тяге прибудет на вокзал Сургута. «Это уникальный состав. В каждом отреставрированном вагоне размещен тематический выставочный зал, который дает возможность посетителям прикоснуться к истории своего народа. Вместе с ним обычно путешествует и военная техника, в том числе танки, пушки и легендарная „катюша“, — сообщает официальный telegram-канал правительства ХМАО Югра Z. Ранее жители региона бывали на экскурсии в «Эшелоне Победы». Подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и тяжелый послевоенный период, включает в себя солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню. Последний раз ретро-поезд приезжал в автономный округ почти два года назад. Точная дата прибытия и маршрут по городам ХМАО пока неизвестны. Расписание появится позже на сайте РЖД. Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО в День Победы будут транслировать фото участников Великой Отечественной войны. Проект был назван «Память народа — дань Великой Победе» и посвящен 80-летию Победы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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