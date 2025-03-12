Нарышкин созвонился с главой ЦРУ Рэтклиффом

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Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ Фото:

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. По информации СВР, в ходе беседы стороны достигли договоренности о регулярности контактов на уровне руководства обеих разведывательных служб.

«В разговоре Нарышкина и Рэтклиффа достигнута договоренность регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ для снижения конфронтации», — рассказали представители пресс-службы СВР. Их слова передает РИА Новости.

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. По информации СВР, в ходе беседы стороны достигли договоренности о регулярности контактов на уровне руководства обеих разведывательных служб. «В разговоре Нарышкина и Рэтклиффа достигнута договоренность регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ для снижения конфронтации», — рассказали представители пресс-службы СВР. Их слова передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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