Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. По информации СВР, в ходе беседы стороны достигли договоренности о регулярности контактов на уровне руководства обеих разведывательных служб.
«В разговоре Нарышкина и Рэтклиффа достигнута договоренность регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ для снижения конфронтации», — рассказали представители пресс-службы СВР. Их слова передает РИА Новости.
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