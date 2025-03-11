Челябинский сирота остался без жилья после сноса дома

В Карабаше Челябинской области сирота остался без жилья после сноса дома. Подробности ситуации рассказал URA.RU владелец недвижимости Тарас В.
«Мы с родителями жили в доме №3 по улице Пионерской, я там был прописан. Когда мне было 10 лет, родителей лишили прав, меня отправили в детский дом, но закрепили за мной жилье. С 2012 по 2021 год я отбывал наказание в местах лишения свободы, где узнал, что родители умерли, а в 2017 году дом снесли», — рассказал URA.RU Тарас. Документы есть в распоряжении редакции.
Мужчина уточнил, что после освобождения он отправился к нотариусу и оформил доли родителей на себя. В результате он стал владельцем дома площадью 37 квадратных метров, который до сих пор числится на кадастровой карте, но фактически он снесен.
«У меня есть журнал, где наш дом указан как относящийся к муниципалитету. Дом снесли по программе переселения жилья, которое находится в санитарной зоне. В администрации Карабаша мне отказали, сказали, что программа закрыта, прокурор в первом возбуждении дела тоже отказал . Сейчас я живу в Челябинске в съемной квартире с женой и семилетним сыном и мечтаю о своем жилье», — добавил Тарас.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, документы жителя региона рассмотрены и приняты. Возбуждено уголовное дело.
«Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным. Ведется расследование», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Карабаша. Ответ будет опубликован после его получения.
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