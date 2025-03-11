«Залезал в трусы»: иностранец-педофил грязно домогался до детей в Первоуральске

В Первоуральске отправили за решетку иностранца, который домогался детей

12 марта 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

От рук мужчины пострадали пять человек Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) отправили в колонию 23-летнего уроженца Кыргызстана, который домогался несовершеннолетних девочек. Его жертвами стали пять человек. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. По его словам, парень приставал к девушкам летом прошлого года. Силовики заинтересовались им, когда одна из потерпевших рассказала о случившемся в соцсетях. «Затем следствие нашло еще двух несовершеннолетних, которых мужчина лапал. На поиски и задержание ушло два дня. Определив места его постоянной дислокации, сыщики устроили засаду. В итоге поймали его в магазине», — сообщил инсайдер агентства. Задерживать иностранца полиции помогали активисты местной «Русской общины». Поначалу подозреваемый не признавал вину. «Когда ему показали видео, на котором он домогался девушки, то выбора у него не осталось. Одной из своих жертв он вообще в трусы залезал, когда она с собакой гуляла», — продолжил собеседник. Пять жертв написали заявления на фигуранта. Но до суда дошло лишь два эпизода. Мужчине вменили п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия). Первоуральский горсуд назначил ему восемь лет один месяц лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) отправили в колонию 23-летнего уроженца Кыргызстана, который домогался несовершеннолетних девочек. Его жертвами стали пять человек. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. По его словам, парень приставал к девушкам летом прошлого года. Силовики заинтересовались им, когда одна из потерпевших рассказала о случившемся в соцсетях. «Затем следствие нашло еще двух несовершеннолетних, которых мужчина лапал. На поиски и задержание ушло два дня. Определив места его постоянной дислокации, сыщики устроили засаду. В итоге поймали его в магазине», — сообщил инсайдер агентства. Задерживать иностранца полиции помогали активисты местной «Русской общины». Поначалу подозреваемый не признавал вину. «Когда ему показали видео, на котором он домогался девушки, то выбора у него не осталось. Одной из своих жертв он вообще в трусы залезал, когда она с собакой гуляла», — продолжил собеседник. Пять жертв написали заявления на фигуранта. Но до суда дошло лишь два эпизода. Мужчине вменили п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия). Первоуральский горсуд назначил ему восемь лет один месяц лишения свободы.