Клуб челябинских олигархов обсудит в Москве помощь бизнеса нацпроектам

Делегация Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) отправится на съезд в Москву обсудить помощь бизнеса при реализации нацпроектов. Как заявили в пресс-службе союза, мероприятие пройдет 18 марта.
«Делегацию СПП на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) возглавит Рашников. Традиционно ожидается выступление Путина», — сообщили в офисе СПП.
Бизнес озвучит свои предложения по участию предпринимателей в достижении целей развития страны. Делегацию региона составят известные бизнесмены. В нее вошли вице-президент СПП, президент УК «ЮГК» Константин Струков, президент «Магнезита» Сергей Коростелев, председатель Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Алексей Овакимян. Также в Москву полетят директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов, гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.
В рамках съезда подведут итоги двух конкурсов. Прозвучат имена лауреатов национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» и конкурса на лучшее региональное отделение РСПП.
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