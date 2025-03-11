11 марта 2025

Клуб челябинских олигархов обсудит в Москве помощь бизнеса нацпроектам

Челябинские промышленники едут в Москву на встречу с президентом РФ Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинские бизнесмены озвучат Владимиру Путину предложения по участию предпринимателей в реализации нацпроектов
Челябинские бизнесмены озвучат Владимиру Путину предложения по участию предпринимателей в реализации нацпроектов Фото:

Делегация Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) отправится на съезд в Москву обсудить помощь бизнеса при реализации нацпроектов. Как заявили в пресс-службе союза, мероприятие пройдет 18 марта.

«Делегацию СПП на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) возглавит Рашников. Традиционно ожидается выступление Путина», — сообщили в офисе СПП.

Бизнес озвучит свои предложения по участию предпринимателей в достижении целей развития страны. Делегацию региона составят известные бизнесмены. В нее вошли вице-президент СПП, президент УК «ЮГК» Константин Струков, президент «Магнезита» Сергей Коростелев, председатель Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Алексей Овакимян. Также в Москву полетят директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов, гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

В рамках съезда подведут итоги двух конкурсов. Прозвучат имена лауреатов национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» и конкурса на лучшее региональное отделение РСПП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) отправится на съезд в Москву обсудить помощь бизнеса при реализации нацпроектов. Как заявили в пресс-службе союза, мероприятие пройдет 18 марта. «Делегацию СПП на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) возглавит Рашников. Традиционно ожидается выступление Путина», — сообщили в офисе СПП. Бизнес озвучит свои предложения по участию предпринимателей в достижении целей развития страны. Делегацию региона составят известные бизнесмены. В нее вошли вице-президент СПП, президент УК «ЮГК» Константин Струков, президент «Магнезита» Сергей Коростелев, председатель Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Алексей Овакимян. Также в Москву полетят директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов, гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. В рамках съезда подведут итоги двух конкурсов. Прозвучат имена лауреатов национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» и конкурса на лучшее региональное отделение РСПП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...