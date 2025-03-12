Саакашвили вынесли приговор за растрату миллионов долларов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы из-за растраты государственных средств в размере 3,2 миллиона долларов. Об этом сообщают местные СМИ.
«Он [Саакашвили] был приговорен к шести годам. Сегодняшним решением суда ему был продлен срок тюремного заключения на три года», — пишет издание Publika. Отмечается, что приговор вынесен по «делу пиджаков», обвинение было предъявлено экс-президенту еще в 2014 году.
По данным следствия, Саакашвили на госсредства закупил пиджаки. Также он сделал косметические процедуры, оплатил учебу для сына и арендовал самолет.
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