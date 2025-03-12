Саакашвили вынесли приговор за растрату миллионов долларов

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Саакашвили вынесли приговор по делу о «пиджаках»
Саакашвили вынесли приговор по делу о «пиджаках» Фото:

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы из-за растраты государственных средств в размере 3,2 миллиона долларов. Об этом сообщают местные СМИ.

«Он [Саакашвили] был приговорен к шести годам. Сегодняшним решением суда ему был продлен срок тюремного заключения на три года», — пишет издание Publika. Отмечается, что приговор вынесен по «делу пиджаков», обвинение было предъявлено экс-президенту еще в 2014 году.

По данным следствия, Саакашвили на госсредства закупил пиджаки. Также он сделал косметические процедуры, оплатил учебу для сына и арендовал самолет.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы из-за растраты государственных средств в размере 3,2 миллиона долларов. Об этом сообщают местные СМИ. «Он [Саакашвили] был приговорен к шести годам. Сегодняшним решением суда ему был продлен срок тюремного заключения на три года», — пишет издание Publika. Отмечается, что приговор вынесен по «делу пиджаков», обвинение было предъявлено экс-президенту еще в 2014 году. По данным следствия, Саакашвили на госсредства закупил пиджаки. Также он сделал косметические процедуры, оплатил учебу для сына и арендовал самолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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