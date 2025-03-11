11 марта 2025
10 марта 2025

В Ленобласти экскаватор насмерть задавил рабочего

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель экскаватора не заметил находящегося в слепой зоне монтажника
Водитель экскаватора не заметил находящегося в слепой зоне монтажника Фото:

На территории Балтийского газо-химического комплекса в Усть-Луге Ленобласти экскаватор случайно совершил наезд на рабочего, гражданина Узбекистана. В результате происшествия тот скончался на месте. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». 

«Экскаватор LIUGONG под управлением 24-летнего жителя Чечни при движении задним ходом совершил наезд на находившегося вне зоны видимости 30-летнего гражданина Узбекистана», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Водитель экскаватора не заметил находящегося в слепой зоне монтажника.

Мужчина погиб на месте. По факту трагедии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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На территории Балтийского газо-химического комплекса в Усть-Луге Ленобласти экскаватор случайно совершил наезд на рабочего, гражданина Узбекистана. В результате происшествия тот скончался на месте. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».  «Экскаватор LIUGONG под управлением 24-летнего жителя Чечни при движении задним ходом совершил наезд на находившегося вне зоны видимости 30-летнего гражданина Узбекистана», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Водитель экскаватора не заметил находящегося в слепой зоне монтажника. Мужчина погиб на месте. По факту трагедии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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