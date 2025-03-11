В Ленобласти экскаватор насмерть задавил рабочего

На территории Балтийского газо-химического комплекса в Усть-Луге Ленобласти экскаватор случайно совершил наезд на рабочего, гражданина Узбекистана. В результате происшествия тот скончался на месте. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Экскаватор LIUGONG под управлением 24-летнего жителя Чечни при движении задним ходом совершил наезд на находившегося вне зоны видимости 30-летнего гражданина Узбекистана», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Водитель экскаватора не заметил находящегося в слепой зоне монтажника.
Мужчина погиб на месте. По факту трагедии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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