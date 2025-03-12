Дважды раненый российский военный отбил группировку ВСУ под Курском

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Боец ВС РФ под обстрелом ВСУ смог форсировать реку Псел
Боец ВС РФ под обстрелом ВСУ смог форсировать реку Псел Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Дважды раненый морпех ВС РФ с позывным Чапай отбил группировку ВСУ под Курском, форсировав реку Псел и захватив ключевые позиции врага, несмотря на плотный обстрел. Об этом рассказал командир роты 40-й бригады ТОФ с позывным Мор.

«Врагов-то там, ну до десяти человек группировка там сидела. Все были побеждены. Человек, получается, два раза заходил. Откатился, обработали раны — и через несколько дней закатился, грубо говоря, обратно», — передает слова командир военкору RT Владу Андрице.

Подвиг произошел в курском приграничье, где рота 40-й бригады Тихоокеанского флота вела бои за освобождение населенных пунктов. Морпех Чапай, несмотря на два ранения, смог пересечь реку Псел под огнем противника и взять важные опорные пункты, после чего участвовал в освобождении села Плехово и продвижении к Гуево, расположенному юго-западнее Суджи.

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Дважды раненый морпех ВС РФ с позывным Чапай отбил группировку ВСУ под Курском, форсировав реку Псел и захватив ключевые позиции врага, несмотря на плотный обстрел. Об этом рассказал командир роты 40-й бригады ТОФ с позывным Мор. «Врагов-то там, ну до десяти человек группировка там сидела. Все были побеждены. Человек, получается, два раза заходил. Откатился, обработали раны — и через несколько дней закатился, грубо говоря, обратно», — передает слова командир военкору RT Владу Андрице. Подвиг произошел в курском приграничье, где рота 40-й бригады Тихоокеанского флота вела бои за освобождение населенных пунктов. Морпех Чапай, несмотря на два ранения, смог пересечь реку Псел под огнем противника и взять важные опорные пункты, после чего участвовал в освобождении села Плехово и продвижении к Гуево, расположенному юго-западнее Суджи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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