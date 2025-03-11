Расписание автобуса в Перми изменят для работников заводов

Изменения расписания вводятся в марте
В Перми изменится расписание автобусов №50 и трамваев №8. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«С 13 марта на автобусном маршруте №50 изменится время отправлений в будние дни. Расписание изменили, чтобы сотрудники заводов могли воспользоваться автобусом после рабочей смены», — говорится на сайте мэрии.
С 12 марта на трамвайном маршруте №8 по будням запустят дополнительные вагоны. Это связано с ростом пассажиропотока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!