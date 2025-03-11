11 марта 2025

Расписание автобуса в Перми изменят для работников заводов

В Перми изменится расписание автобуса и трамвая
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения расписания вводятся в марте
Изменения расписания вводятся в марте Фото:

В Перми изменится расписание автобусов №50 и трамваев №8. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«С 13 марта на автобусном маршруте №50 изменится время отправлений в будние дни. Расписание изменили, чтобы сотрудники заводов могли воспользоваться автобусом после рабочей смены», — говорится на сайте мэрии.

С 12 марта на трамвайном маршруте №8 по будням запустят дополнительные вагоны. Это связано с ростом пассажиропотока.

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В Перми изменится расписание автобусов №50 и трамваев №8. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «С 13 марта на автобусном маршруте №50 изменится время отправлений в будние дни. Расписание изменили, чтобы сотрудники заводов могли воспользоваться автобусом после рабочей смены», — говорится на сайте мэрии. С 12 марта на трамвайном маршруте №8 по будням запустят дополнительные вагоны. Это связано с ростом пассажиропотока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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