Роспотребнадзор назвал город ХМАО, где зафиксирован всплеск заболеваемости COVID

Покачи (ХМАО) стал лидером по заболеваемости COVID-19 среди десяти муниципалитетов Югры. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«Заболеваемость COVID-19 отмечена в 10-ти муниципальных образованиях Югры с наибольшими показателями в г. Покачи», — сообщили в региональном ведомстве. Заболевание почти во всех случаях протекает в форме ОРВИ. Больше половины всех заразившихся — это дети .
Неделей ранее COVID-19 зафиксирован в шести муниципальных образованиях ХМАО. Больше всех зараженных тогда было выявлено в городе Радужный.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медсестра получила страховку за заражение ковидом на рабочем месте. Через суд она добилась компенсации в 30 000 рублей.
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