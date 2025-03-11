11 марта 2025

Роспотребнадзор назвал город ХМАО, где зафиксирован всплеск заболеваемости COVID

В городе ХМАО Роспотребнадзор зафиксировал всплеск заболеваемости COVID
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО растет число заразившихся COVID
В ХМАО растет число заразившихся COVID Фото:

Покачи (ХМАО) стал лидером по заболеваемости COVID-19 среди десяти муниципалитетов Югры. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Заболеваемость COVID-19 отмечена в 10-ти муниципальных образованиях Югры с наибольшими показателями в г. Покачи», — сообщили в региональном ведомстве. Заболевание почти во всех случаях протекает в форме ОРВИ. Больше половины всех заразившихся — это дети .

Неделей ранее COVID-19 зафиксирован в шести муниципальных образованиях ХМАО. Больше всех зараженных тогда было выявлено в городе Радужный.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медсестра получила страховку за заражение ковидом на рабочем месте. Через суд она добилась компенсации в 30 000 рублей. 

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Покачи (ХМАО) стал лидером по заболеваемости COVID-19 среди десяти муниципалитетов Югры. Об этом сообщает Роспотребнадзор. «Заболеваемость COVID-19 отмечена в 10-ти муниципальных образованиях Югры с наибольшими показателями в г. Покачи», — сообщили в региональном ведомстве. Заболевание почти во всех случаях протекает в форме ОРВИ. Больше половины всех заразившихся — это дети . Неделей ранее COVID-19 зафиксирован в шести муниципальных образованиях ХМАО. Больше всех зараженных тогда было выявлено в городе Радужный. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медсестра получила страховку за заражение ковидом на рабочем месте. Через суд она добилась компенсации в 30 000 рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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