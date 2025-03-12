На месте генеральской дачи в Чебаркуле хотят установить памятник героям СВО

На месте генеральской дачи в военном городке Чебаркуля (Челябинская область) хотят установить мемориал памяти участников СВО и локальных войн. Об этом сообщают активисты благотворительного общественно полезного фонда (БОПФ) «Вместе мы сила!», которые объявили сбор средств на монумент.
«Наш фонд открывает официальный сбор на установку мемориала памяти участников СВО и локальных войн. Данный монумент будет установлен в Чебаркуле в военном городке Каширина на том месте, где когда-то стояла генеральская дача», — сообщили активисты фонда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Скульптором сделана уже большая часть проекта, которая ему оплачена. Сейчас к работе по благоустройству и озеленению территории готова подключиться ландшафтная компания. Также к работе над своей частью проекта приступает литейщик. «Все, кто участвовал в проекте, будут вписаны в историю его создания», — говорят в фонде и просят поддержать идею сохранения памяти героев СВО.
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