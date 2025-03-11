Ролик про жизнь ямальских овцебыков крутят в московском транспорте (архивное фото)
Овцебыки из природного парка Ямала «Ингилор» стали героями выпуска новостей от департамента транспорта Москвы. Об этом рассказали в департаменте природных ресурсов ЯНАО.
«Эти новости показывали в метро, трамваях, автобусах и даже электробусах. Только представьте: четыре миллиона человек ежедневно узнавали о жизни ямальских овцебыков», — отметили в официальном telegram-канале окружного депприроды.
Ранее URA.RU сообщало, что овцебыки из ЯНАО прибыли в зоопарки Москвы и Новосибирска. В столичном зоопарке будут жить два самца и четыре самки.
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