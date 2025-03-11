11 марта 2025

Овцебыки из ЯНАО завоевали симпатии москвичей. Видео

Новости про ямальских овцебыков показывают в московском общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Ролик про жизнь ямальских овцебыков крутят в московском транспорте (архивное фото)
Ролик про жизнь ямальских овцебыков крутят в московском транспорте (архивное фото) Фото:

Овцебыки из природного парка Ямала «Ингилор» стали героями выпуска новостей от департамента транспорта Москвы. Об этом рассказали в департаменте природных ресурсов ЯНАО. 

«Эти новости показывали в метро, трамваях, автобусах и даже электробусах. Только представьте: четыре миллиона человек ежедневно узнавали о жизни ямальских овцебыков», — отметили в официальном telegram-канале окружного депприроды.

Ранее URA.RU сообщало, что овцебыки из ЯНАО прибыли в зоопарки Москвы и Новосибирска. В столичном зоопарке будут жить два самца и четыре самки.

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Овцебыки из природного парка Ямала «Ингилор» стали героями выпуска новостей от департамента транспорта Москвы. Об этом рассказали в департаменте природных ресурсов ЯНАО.  «Эти новости показывали в метро, трамваях, автобусах и даже электробусах. Только представьте: четыре миллиона человек ежедневно узнавали о жизни ямальских овцебыков», — отметили в официальном telegram-канале окружного депприроды. Ранее URA.RU сообщало, что овцебыки из ЯНАО прибыли в зоопарки Москвы и Новосибирска. В столичном зоопарке будут жить два самца и четыре самки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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