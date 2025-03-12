Цыгана, расстрелявшего оппонентов в Миассе, отправили в колонию

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Ивана Конюховича приговорили к 12 годам колонии
Ивана Конюховича приговорили к 12 годам колонии Фото:

Миасский горсуд Челябинской области отправил на 12 лет в колонию строгого режима цыгана Ивана Конюховича, обвиняемого в убийстве и покушении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд приговорил признать обвиняемого виновным. Назначить ему в качестве наказания 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Конюхович устроил перестрелку у стадиона «Южный» в мае 2024 года. Во время конфликта с братьями Мацеленко он достал из автомобиля «Сайгу» и выстрелил. Пуля попала в старшего из братьев. От ранения он скончался на месте. Мацеленко-младший отделался незначительными травмами.

Несколько дней Конюхович скрывался. При задержании же пояснил, что не знал об убийстве человека.

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Миасский горсуд Челябинской области отправил на 12 лет в колонию строгого режима цыгана Ивана Конюховича, обвиняемого в убийстве и покушении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд приговорил признать обвиняемого виновным. Назначить ему в качестве наказания 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Конюхович устроил перестрелку у стадиона «Южный» в мае 2024 года. Во время конфликта с братьями Мацеленко он достал из автомобиля «Сайгу» и выстрелил. Пуля попала в старшего из братьев. От ранения он скончался на месте. Мацеленко-младший отделался незначительными травмами. Несколько дней Конюхович скрывался. При задержании же пояснил, что не знал об убийстве человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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