Цыгана, расстрелявшего оппонентов в Миассе, отправили в колонию

Миасский горсуд Челябинской области отправил на 12 лет в колонию строгого режима цыгана Ивана Конюховича, обвиняемого в убийстве и покушении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд приговорил признать обвиняемого виновным. Назначить ему в качестве наказания 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Конюхович устроил перестрелку у стадиона «Южный» в мае 2024 года. Во время конфликта с братьями Мацеленко он достал из автомобиля «Сайгу» и выстрелил. Пуля попала в старшего из братьев. От ранения он скончался на месте. Мацеленко-младший отделался незначительными травмами.
Несколько дней Конюхович скрывался. При задержании же пояснил, что не знал об убийстве человека.
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