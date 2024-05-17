Что известно об участнике перестрелки в Миассе, обвиняемом в убийстве

Житель Миасса, обвиняемый в убийстве, раскаялся в содеянном во время суда

17 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Обвиняемый открыл огонь по оппонентам из «Сайги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Смертельная перестрелка в Миассе В Миассе (Челябинская область) вечером 14 мая возле стадиона «Южный» произошла перестрелка. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Стрелявший скрылся с места преступления. Его искали несколько дней. Что известно о личности стрелявшего, которого сейчас обвиняют в убийстве — в материале URA.RU. Жизнь до перестрелки Обвиняемым является местный житель Иван Конюхович. Он родился в июле 1997 года в Миассе. Там же и вырос. Закончил школу, но в колледж или университет по ее окончанию не поступал. Официально нигде не работал. За неполных 27 лет семьей не обзавелся, но имеет двух детей, которые проживают с матерью. До данного случая проблем с законом не имел. Вечер 14 мая Новость по теме В Миассе конфликт на стадионе закончился перестрелкой, один человек погиб Вечером 14 мая между обвиняемым и другой компанией, в которой находились братья Игнат и Рудольф Мацеленко, возник конфликт. Все происходило у стадиона «Южный». Решить имеющиеся друг к другу претензии словами не удалось, тогда, как считает следствие, Конюхович взял «Сайгу» и выстрелил в старшего из братьев, который скончался на месте. Младшему повезло больше: он получил несмертельные раны, от госпитализации отказался. Время в бегах Сразу после случившегося Конюхович скрылся с места преступления. Для его задержания в городе вводился план-перехват. Но мужчина «залег на дно». На его розыск был ориентирован личный состав ОМВД России по Миассу, содействие коллегам из территориального подразделения оказывали оперуполномоченные УУР ГУ МВД по региону, к работе также подключились сотрудники регионального управления ФСБ. По итогу на вторые сутки Конюхович был задержан. Избрание меры пресечения Меру пресечения в отношении Конюховича избирали 17 мая в Миасском горсуде. Следователь ходатайствовал о заключении его под стражу на два месяца. Во время своего выступления в суде обвиняемый пояснил, что скрываться от следствия не хотел. Он даже не знал, что убил кого-то. Осознание пришло только после просмотра новостей. Также во время заседания он раскаялся в содеянном. Но суд все равно отправил его в СИЗО до середины июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) вечером 14 мая возле стадиона «Южный» произошла перестрелка. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Стрелявший скрылся с места преступления. Его искали несколько дней. Что известно о личности стрелявшего, которого сейчас обвиняют в убийстве — в материале URA.RU. Обвиняемым является местный житель Иван Конюхович. Он родился в июле 1997 года в Миассе. Там же и вырос. Закончил школу, но в колледж или университет по ее окончанию не поступал. Официально нигде не работал. За неполных 27 лет семьей не обзавелся, но имеет двух детей, которые проживают с матерью. До данного случая проблем с законом не имел. Вечером 14 мая между обвиняемым и другой компанией, в которой находились братья Игнат и Рудольф Мацеленко, возник конфликт. Все происходило у стадиона «Южный». Решить имеющиеся друг к другу претензии словами не удалось, тогда, как считает следствие, Конюхович взял «Сайгу» и выстрелил в старшего из братьев, который скончался на месте. Младшему повезло больше: он получил несмертельные раны, от госпитализации отказался. Сразу после случившегося Конюхович скрылся с места преступления. Для его задержания в городе вводился план-перехват. Но мужчина «залег на дно». На его розыск был ориентирован личный состав ОМВД России по Миассу, содействие коллегам из территориального подразделения оказывали оперуполномоченные УУР ГУ МВД по региону, к работе также подключились сотрудники регионального управления ФСБ. По итогу на вторые сутки Конюхович был задержан. Меру пресечения в отношении Конюховича избирали 17 мая в Миасском горсуде. Следователь ходатайствовал о заключении его под стражу на два месяца. Во время своего выступления в суде обвиняемый пояснил, что скрываться от следствия не хотел. Он даже не знал, что убил кого-то. Осознание пришло только после просмотра новостей. Также во время заседания он раскаялся в содеянном. Но суд все равно отправил его в СИЗО до середины июля.