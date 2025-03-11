Жители Тюмени массово избавляются от однокомнатных квартир

На вторичном рынке недвижимости Тюмени в феврале 2025 года больше всего объявлений о продаже однокомнатных квартир. Их доля в структуре предложения составляет больше 69%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«В Тюмени за февраль 2025 года в структуре продаж на вторичном рынке недвижимости 69,3% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 28,07%, трехкомнатных — 1,75%», — такие данные опубликовали риелторы.
Средняя цена квадратного метра у однокомнатных квартир в феврале составила 135 703 рубля. Наибольшее количество предложений сосредоточено в районе КПД, Плеханово и Дома Обороны.
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