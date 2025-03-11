11 марта 2025

Жители Тюмени массово избавляются от однокомнатных квартир

Чаще всего в Тюмени на продажу выставляют однокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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«Однушки» покупают почти 70% тюменцев
«Однушки» покупают почти 70% тюменцев Фото:

На вторичном рынке недвижимости Тюмени в феврале 2025 года больше всего объявлений о продаже однокомнатных квартир. Их доля в структуре предложения составляет больше 69%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«В Тюмени за февраль 2025 года в структуре продаж на вторичном рынке недвижимости 69,3% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 28,07%, трехкомнатных — 1,75%», — такие данные опубликовали риелторы.

Средняя цена квадратного метра у однокомнатных квартир в феврале составила 135 703 рубля. Наибольшее количество предложений сосредоточено в районе КПД, Плеханово и Дома Обороны.

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На вторичном рынке недвижимости Тюмени в феврале 2025 года больше всего объявлений о продаже однокомнатных квартир. Их доля в структуре предложения составляет больше 69%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В Тюмени за февраль 2025 года в структуре продаж на вторичном рынке недвижимости 69,3% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 28,07%, трехкомнатных — 1,75%», — такие данные опубликовали риелторы. Средняя цена квадратного метра у однокомнатных квартир в феврале составила 135 703 рубля. Наибольшее количество предложений сосредоточено в районе КПД, Плеханово и Дома Обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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