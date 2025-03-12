Прибыль Porsche снизилась на 30,3% в 2024 году

Прибыль немецкого автопроизводителя Porsche снизилась на 30,3% в 2024 году, достигнув 3,6 миллиарда евро, по сравнению с 5,2 миллиарда евро в предыдущем году. Об этом свидетельствует отчет компании. Падение прибыли связано преимущественно с увеличением расходов на обновление модельного ряда и значительным сокращением продаж в Китае.
«Прибыль германского производителя спортивных автомобилей класса люкс, а также внедорожников Porsche упала на 30,3% в годовом выражении в 2024 году и составила около 3,6 миллиарда евро», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на отчет производителя авто.
Операционная прибыль (EBIT) до вычета процентов и налогов уменьшилась на 22,6%, составив 5,64 миллиарда евро. Доход на акцию компании уменьшился на 30% и составил 3,95 евро за привилегированную акцию. В течение 2023 года общая прибыль Porsche достигла примерно 5,2 миллиарда евро.
Кроме того, в 2024 году объемы поставок автомобилей Porsche уменьшились на 3% и достигли примерно 310,7 тысячи единиц. В Китае наблюдалось значительное снижение этого показателя — на 28%. Общий объем продаж снизился на 1,1% и составил немного более 40 миллиардов евро.
Помимо непосредственных финансовых показателей, Porsche планирует инвестировать около 800 миллионов евро в текущем году для оздоровления бизнеса через запуск новых моделей и программу сокращения расходов. Прогнозы по объему продаж составляют от 39 до 40 миллиардов евро.
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