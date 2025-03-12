Капитан судна, врезавшегося в танкер у берегов Британии, оказался гражданином РФ

Капитаном контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером Stena Immaculate, был гражданин РФ. Об этом заявила компания, владеющая судном, Ernst Russ.
«Капитан судна, арестованный в связи с столкновением с танкером под флагом США у берегов Англии, является гражданином России», — пишет британское агентство Reuters со ссылкой на Ernst Russ. Среди членов экипажа также были и другие граждане России. В настоящее время 59-летний капитан находится под стражей.
Следовавший под португальским флагом Solong врезался в Stena Immaculate, стоявшим на якоре под флагом США у берегов Великобритании, 10 марта. Последний перевозил авиационное топливо для ВС США. На следующий день капитана задержали по подозрению в халатности, повлекшей смерть человека, гибель которого остается предположением. Причины столкновения еще выясняются.
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