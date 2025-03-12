В ГАИ Челябинска раскрыли подробности аварии с разворотом

При аварии в Челябинске, где один автомобиль развернуло, а другой выбросило на тротуар, пострадал пассажир поворачивающей машины. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
«ДТП произошло в 13:00 часов около дома 204 по проспекту Победы. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пассажир автомобиля Kia, мужчина 2006 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в пресс-службе городского ГАИ, 20-летний водитель автомобиля Kia двигался по проспекту Победы в сторону северо-запада. Со стороны трамвайных рельсов при повороте налево выехала 45-летняя женщина за рулем Mitsubishi.
В результате аварии ее автомобиль развернуло вокруг своей оси, а Kia отлетел на тротуар, чудом не сбив пешехода. Видео инцидента попало на камеры «Интерсвязь».
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