В ГАИ Челябинска раскрыли подробности аварии с разворотом

ГАИ Челябинска: в ДТП с разворотом пострадал пассажир
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При аварии пострадал пассажир автомобиля (архивное фото)
При аварии пострадал пассажир автомобиля (архивное фото) Фото:

При аварии в Челябинске, где один автомобиль развернуло, а другой выбросило на тротуар, пострадал пассажир поворачивающей машины. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

«ДТП произошло в 13:00 часов около дома 204 по проспекту Победы. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пассажир автомобиля Kia, мужчина 2006 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе городского ГАИ, 20-летний водитель автомобиля Kia двигался по проспекту Победы в сторону северо-запада. Со стороны трамвайных рельсов при повороте налево выехала 45-летняя женщина за рулем Mitsubishi.

В результате аварии ее автомобиль развернуло вокруг своей оси, а Kia отлетел на тротуар, чудом не сбив пешехода. Видео инцидента попало на камеры «Интерсвязь».

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При аварии в Челябинске, где один автомобиль развернуло, а другой выбросило на тротуар, пострадал пассажир поворачивающей машины. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. «ДТП произошло в 13:00 часов около дома 204 по проспекту Победы. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пассажир автомобиля Kia, мужчина 2006 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в пресс-службе городского ГАИ, 20-летний водитель автомобиля Kia двигался по проспекту Победы в сторону северо-запада. Со стороны трамвайных рельсов при повороте налево выехала 45-летняя женщина за рулем Mitsubishi. В результате аварии ее автомобиль развернуло вокруг своей оси, а Kia отлетел на тротуар, чудом не сбив пешехода. Видео инцидента попало на камеры «Интерсвязь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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