В Челябинске при ДТП автомобиль вылетел на тротуар. Видео

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Машина чудом не сбила пешехода
Машина чудом не сбила пешехода Фото:

В Челябинске днем 12 марта произошло ДТП на перекрестке улицы Краснознаменной и проспекта Победы. При аварии автомобиль вылетел на тротуар, чудом не сбив пешехода. Момент аварии попал на камеры «Интерсвязь».

«ДТП произошло в 13:03», — указано на видео. При повороте налево светлый автомобиль не уступил дорогу двигающемуся прямо темному автомобилю, в результате аварии светлый автомобиль развернуло вокруг своей оси, а темный вылетел на тротуар, едва не задев пешехода.

Сейчас о пострадавших водителях и пассажирах ничего не известно, на месте работают экстренные службы. В ГАИ Челябинска пообещали уточнить информацию.

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В Челябинске днем 12 марта произошло ДТП на перекрестке улицы Краснознаменной и проспекта Победы. При аварии автомобиль вылетел на тротуар, чудом не сбив пешехода. Момент аварии попал на камеры «Интерсвязь». «ДТП произошло в 13:03», — указано на видео. При повороте налево светлый автомобиль не уступил дорогу двигающемуся прямо темному автомобилю, в результате аварии светлый автомобиль развернуло вокруг своей оси, а темный вылетел на тротуар, едва не задев пешехода. Сейчас о пострадавших водителях и пассажирах ничего не известно, на месте работают экстренные службы. В ГАИ Челябинска пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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