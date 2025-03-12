В Челябинске днем 12 марта произошло ДТП на перекрестке улицы Краснознаменной и проспекта Победы. При аварии автомобиль вылетел на тротуар, чудом не сбив пешехода. Момент аварии попал на камеры «Интерсвязь».
«ДТП произошло в 13:03», — указано на видео. При повороте налево светлый автомобиль не уступил дорогу двигающемуся прямо темному автомобилю, в результате аварии светлый автомобиль развернуло вокруг своей оси, а темный вылетел на тротуар, едва не задев пешехода.
Сейчас о пострадавших водителях и пассажирах ничего не известно, на месте работают экстренные службы. В ГАИ Челябинска пообещали уточнить информацию.
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