В Кремле прокомментировали скорые переговоры Путина и Трампа

Кремль ожидает, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц скоро сообщат детали переговоров с Украиной, и не исключает возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы исходим из того, что госсекретарь Рубио и помощник по нацбезопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас по деталям состоявшихся переговоров. Мы не исключаем, что может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он добавил, что каналы связи с Вашингтоном позволяют быстро организовать диалог, если он потребуется.
Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении провести переговоры с Владимиром Путиным после завершения встреч между представителями Вашингтона и Киева. Эти переговоры состоялись 11 марта в Саудовской Аравии. По итогам данной встречи, Вашингтон заявил о том, что сообщит Москве о готовности Украины прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.