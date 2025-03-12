В Кремле прокомментировали скорые переговоры Путина и Трампа

Песков не исключает нового телефонного разговора Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия ждет от США итогов переговоров с Украиной
Песков заявил, что Россия ждет от США итогов переговоров с Украиной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Кремль ожидает, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц скоро сообщат детали переговоров с Украиной, и не исключает возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Мы исходим из того, что госсекретарь Рубио и помощник по нацбезопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас по деталям состоявшихся переговоров. Мы не исключаем, что может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он добавил, что каналы связи с Вашингтоном позволяют быстро организовать диалог, если он потребуется. 

Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении провести переговоры с Владимиром Путиным после завершения встреч между представителями Вашингтона и Киева. Эти переговоры состоялись 11 марта в Саудовской Аравии. По итогам данной встречи, Вашингтон заявил о том, что сообщит Москве о готовности Украины прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

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Кремль ожидает, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц скоро сообщат детали переговоров с Украиной, и не исключает возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «Мы исходим из того, что госсекретарь Рубио и помощник по нацбезопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас по деталям состоявшихся переговоров. Мы не исключаем, что может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он добавил, что каналы связи с Вашингтоном позволяют быстро организовать диалог, если он потребуется.  Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении провести переговоры с Владимиром Путиным после завершения встреч между представителями Вашингтона и Киева. Эти переговоры состоялись 11 марта в Саудовской Аравии. По итогам данной встречи, Вашингтон заявил о том, что сообщит Москве о готовности Украины прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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