Песков: динамика продвижения ВС РФ в Курской области хорошая

В Кремле активно следят за ситуацией в Курской области, в том числе в городе Суджа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, динамика продвижения российских войск в регионе хорошая.
«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Данные, которые дают наши военные, свидетельствуют, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — ответил Песков во время конференц-колла на вопрос о ситуации в Судже.
Ранее ВС РФ дошли до здания администрации города Суджа в Курской области, где был поднят государственный флаг России на центральной площади. Российские военные укрепляют свои позиции и активно пресекают оставшееся сопротивление ВСУ. В городе продолжаются интенсивные боевые действия. Большая часть украинских военных отступила из региона, однако некоторые подразделения продолжают оказывать сопротивление. Подробнее — в материале URA.RU.
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