Песков: динамика продвижения ВС РФ в Курской области хорошая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков назвал динамику продвижения мил РФ под Курском хорошей
Песков назвал динамику продвижения мил РФ под Курском хорошей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Кремле активно следят за ситуацией в Курской области, в том числе в городе Суджа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, динамика продвижения российских войск в регионе хорошая.

«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Данные, которые дают наши военные, свидетельствуют, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — ответил Песков во время конференц-колла на вопрос о ситуации в Судже.

Ранее ВС РФ дошли до здания администрации города Суджа в Курской области, где был поднят государственный флаг России на центральной площади. Российские военные укрепляют свои позиции и активно пресекают оставшееся сопротивление ВСУ. В городе продолжаются интенсивные боевые действия. Большая часть украинских военных отступила из региона, однако некоторые подразделения продолжают оказывать сопротивление. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле активно следят за ситуацией в Курской области, в том числе в городе Суджа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, динамика продвижения российских войск в регионе хорошая. «Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Данные, которые дают наши военные, свидетельствуют, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — ответил Песков во время конференц-колла на вопрос о ситуации в Судже. Ранее ВС РФ дошли до здания администрации города Суджа в Курской области, где был поднят государственный флаг России на центральной площади. Российские военные укрепляют свои позиции и активно пресекают оставшееся сопротивление ВСУ. В городе продолжаются интенсивные боевые действия. Большая часть украинских военных отступила из региона, однако некоторые подразделения продолжают оказывать сопротивление. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...