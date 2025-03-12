Цены на новостройки Челябинска снизились сильнее всего по России

В Челябинске в феврале 2025 года по сравнению с январем цены на квартиры в новостройках снизились на 7% — до 156 400 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в феврале по сравнению с январем 2025 года цены на квартиры в новостройках снизились на 7% — с 168 200 рублей до 156 400 рублей за квадратный метр. Особенно это было характерно для новостроек массового сегмента», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «НДВ Супермаркет Недвижимости».
В целом по России снижение средней цены квадрата в новостройках зафиксировано в шести городах-миллионниках. Кроме Челябинска цены снизились в Краснодаре (–4,2%, до 158 400 рублей), Красноярске (-2,8% до 141 617 рублей), в Перми (-1,9% до 151 400 тысяч рублей), В Ростове-на-Дону (-1,4% до 143 200 рублей).
Как отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева, цены на новое жилье резко снижаются из-за того, что застройщики начали вводить различные акции и скидки. Особенно это было характерно для новостроек массового сегмента. Кроме того, некоторые девелоперы выставили более дешевые лоты, что также способствовало снижению средних цен на первичном рынке.
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