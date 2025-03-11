11 марта 2025

В Тюменской области 13 марта ожидается резкое ухудшение погодных условий

Снег, ветер и гололед обрушатся на Тюменскую область 13 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед и изморозь ожидаются 13 марта 2025 года
Гололед и изморозь ожидаются 13 марта 2025 года Фото:

В Тюменской области прогнозируют сильный ветер, снег и гололед. Такие данные передает telegram-канал срочной информации для жителей региона.

«Внимание: 13 марта на юге Тюменской области в ночные часы прогнозируется небольшой снег. Ветер южный, местами порывы до 15-18 м/с. На дорогах гололедица», — написано в прогнозе.

Аналогичные данные размещены на сайте Гидрометслужбе России. Гололед, местами умеренный снег и гололедно-изморозевые отложения начнутся в ночь с 12 на 13 марта и продлятся до 15 марта.

Ранее в Тюменской области прогнозировали потепление до плюсовых температур. 12 марта столбик термометра в регионе должен подняться до 0...+1 градуса.

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В Тюменской области прогнозируют сильный ветер, снег и гололед. Такие данные передает telegram-канал срочной информации для жителей региона. «Внимание: 13 марта на юге Тюменской области в ночные часы прогнозируется небольшой снег. Ветер южный, местами порывы до 15-18 м/с. На дорогах гололедица», — написано в прогнозе. Аналогичные данные размещены на сайте Гидрометслужбе России. Гололед, местами умеренный снег и гололедно-изморозевые отложения начнутся в ночь с 12 на 13 марта и продлятся до 15 марта. Ранее в Тюменской области прогнозировали потепление до плюсовых температур. 12 марта столбик термометра в регионе должен подняться до 0...+1 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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