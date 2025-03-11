В Тюменской области 13 марта ожидается резкое ухудшение погодных условий

В Тюменской области прогнозируют сильный ветер, снег и гололед. Такие данные передает telegram-канал срочной информации для жителей региона.
«Внимание: 13 марта на юге Тюменской области в ночные часы прогнозируется небольшой снег. Ветер южный, местами порывы до 15-18 м/с. На дорогах гололедица», — написано в прогнозе.
Аналогичные данные размещены на сайте Гидрометслужбе России. Гололед, местами умеренный снег и гололедно-изморозевые отложения начнутся в ночь с 12 на 13 марта и продлятся до 15 марта.
Ранее в Тюменской области прогнозировали потепление до плюсовых температур. 12 марта столбик термометра в регионе должен подняться до 0...+1 градуса.
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