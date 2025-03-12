Челябинские производители шоколада заявили о 30-процентном росте цен на сырье

Производители шоколада и кофе в Челябинской области заявили о росте цен на сырье в 30%. Как URA.RU рассказали участники рынка, укрепление рубля никак не отразилось на стоимости закупаемой продукции.
«Было несколько этапов повышения. К тому моменту, как рубль в феврале 2025 года укрепился на 12%, накопленный с осени 2024 года рост стоимости какао-бобов достиг 20%. А всего с лета они подорожали на треть», — пояснил URA.RU управляющий миасской компанией «Чаокофе» Владимир Биев.
Эксперт заметил, что спрос на сырье превысил предложение. В 2024 году аграрии кофейного пояса столкнулись с неурожаем продукции. Это касается также кофейных зерен, которые произрастают в тех же странах, что и какао-бобы. Среди них есть Эквадор, Бразилия, Мадагаскар, Колумбия, Индия, Вьетнам и ряд других тропических государств.
На доступности сырья низкие сборы не отразились. Как URA.RU заметил челябинский производитель холодного кофе Александр Култышев, закупки кофе удалось компенсировать за счет переориентации на рынки стран, где урожай был лучше. Бизнесмен остался приверженцем бразильского зерна. В разговоре с URA.RU отметил, что выращиваемая там арабика придает кофейному напитку насыщенные шоколадные оттенки.
Биев отметил, что спрос на шоколад неэластичный. В этих условиях фабрика прилагает усилия, чтобы обеспечить стабильную цену на свой шоколад. При этом цены на кофе, который миассцы также выпускают, вынуждены поднимать вслед за удорожанием поставок.
В пресс-службе крупной торговой сети в Челябинске колебаний цен на продукцию не заметили. Условия поставок кофе и какао согласуют за полгода, поэтому колебания стоимости товаров на розничной цене не отразились.
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