Власти Нижневартовска собираются установить 16 теплых остановок

В Нижневартовске (ХМАО) установят 16 новых тёплых остановочных павильонов. Они появятся на улицах Чапаева, Мира, Маршала Жукова, 60 лет Октября, Нефтяников, сообщили в мэрии муниципалитета.
«Места для установки тёплых павильонов выбирали с учётом мнения вартовчан. Так, они появятся на улицах Чапаева, Мира, Маршала Жукова, 60 лет Октября, Нефтяников», — рассказали в пресс-службе администрации. Одной из главных особенностей новых остановок власти города называют наличие тёплых и холодных зон ожидания.
Зимой в павильонах будет работать конвектор, поддерживающий комфортную температуру. Помещения также оборудуют информационными табло с расписанием автобусов. Всего в Нижневартовске более 260 остановок, из них 12 новых полузакрытых павильонов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске улучшится работа общественного транспорта с внедрением ИИ на перекрестках . Система «Умный перекресток» позволит сократить время ожидание транспорта и усовершенствовать пассажирские перевозки.
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