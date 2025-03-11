11 марта 2025

Власти Нижневартовска собираются установить 16 теплых остановок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплые остановки появятся в Нижневартовске
Теплые остановки появятся в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) установят  16 новых тёплых остановочных павильонов. Они появятся на улицах Чапаева, Мира, Маршала Жукова, 60 лет Октября, Нефтяников, сообщили в мэрии муниципалитета.

«Места для установки тёплых павильонов выбирали с учётом мнения вартовчан. Так, они появятся на улицах Чапаева, Мира, Маршала Жукова, 60 лет Октября, Нефтяников», — рассказали в пресс-службе администрации. Одной из главных особенностей новых остановок власти города называют наличие тёплых и холодных зон ожидания.

Зимой в павильонах будет работать конвектор, поддерживающий комфортную температуру.  Помещения также оборудуют информационными табло с расписанием автобусов. Всего в Нижневартовске более 260 остановок, из них 12 новых полузакрытых павильонов.

Ранее URA.RU сообщало, что в  Нижневартовске улучшится работа общественного транспорта с внедрением ИИ на перекрестках . Система «Умный перекресток» позволит сократить время ожидание транспорта и усовершенствовать пассажирские перевозки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) установят  16 новых тёплых остановочных павильонов. Они появятся на улицах Чапаева, Мира, Маршала Жукова, 60 лет Октября, Нефтяников, сообщили в мэрии муниципалитета. «Места для установки тёплых павильонов выбирали с учётом мнения вартовчан. Так, они появятся на улицах Чапаева, Мира, Маршала Жукова, 60 лет Октября, Нефтяников», — рассказали в пресс-службе администрации. Одной из главных особенностей новых остановок власти города называют наличие тёплых и холодных зон ожидания. Зимой в павильонах будет работать конвектор, поддерживающий комфортную температуру.  Помещения также оборудуют информационными табло с расписанием автобусов. Всего в Нижневартовске более 260 остановок, из них 12 новых полузакрытых павильонов. Ранее URA.RU сообщало, что в  Нижневартовске улучшится работа общественного транспорта с внедрением ИИ на перекрестках . Система «Умный перекресток» позволит сократить время ожидание транспорта и усовершенствовать пассажирские перевозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...