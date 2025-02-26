26 февраля 2025

В городе ХМАО движение на перекрестках будет регулировать ИИ

© Служба новостей «URA.RU»
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«Умная» система заработает на главных перекрестках Нижневартовска
«Умная» система заработает на главных перекрестках Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) движение на главных перекрестках будет регулировать система «Умный перекресток». Об этом в соцсети сообщила компания «Домтрансавто», являющаяся единственным пассажирским перевозчиком в городе.

«Система автоматического регулирования автопотоков заработает на главных перекрестках города. Система „умного перекрестка“ будет подсчитывать интенсивность движения на перекрестках с помощью камер видеонаблюдения и переключать светофоры в автоматическом режиме при скоплении транспорта», — сообщили компания в своем telegram-канале.

Уточняется, что с внедрением новой системы позволит избежать ситуаций, когда на маршруте один из автобусов догоняет другой. Также сократится время ожидания транспорта и пропускная способность на перекрестках города. Сроки появления «умного перекрестка» в Нижневартовске не уточняются.

В Нижневартовске в течение года также планируется установка новых полузакрытых остановочных павильонов. Конструкции производятся в Тюмени. Каркас новых остановок обшивают металлолистом. Внутри установят деревянные лавочки и информационный стенд.

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В Нижневартовске (ХМАО) движение на главных перекрестках будет регулировать система «Умный перекресток». Об этом в соцсети сообщила компания «Домтрансавто», являющаяся единственным пассажирским перевозчиком в городе. «Система автоматического регулирования автопотоков заработает на главных перекрестках города. Система „умного перекрестка“ будет подсчитывать интенсивность движения на перекрестках с помощью камер видеонаблюдения и переключать светофоры в автоматическом режиме при скоплении транспорта», — сообщили компания в своем telegram-канале. Уточняется, что с внедрением новой системы позволит избежать ситуаций, когда на маршруте один из автобусов догоняет другой. Также сократится время ожидания транспорта и пропускная способность на перекрестках города. Сроки появления «умного перекрестка» в Нижневартовске не уточняются. В Нижневартовске в течение года также планируется установка новых полузакрытых остановочных павильонов. Конструкции производятся в Тюмени. Каркас новых остановок обшивают металлолистом. Внутри установят деревянные лавочки и информационный стенд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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