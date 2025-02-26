В городе ХМАО движение на перекрестках будет регулировать ИИ

В Нижневартовске (ХМАО) движение на главных перекрестках будет регулировать система «Умный перекресток». Об этом в соцсети сообщила компания «Домтрансавто», являющаяся единственным пассажирским перевозчиком в городе.
«Система автоматического регулирования автопотоков заработает на главных перекрестках города. Система „умного перекрестка“ будет подсчитывать интенсивность движения на перекрестках с помощью камер видеонаблюдения и переключать светофоры в автоматическом режиме при скоплении транспорта», — сообщили компания в своем telegram-канале.
Уточняется, что с внедрением новой системы позволит избежать ситуаций, когда на маршруте один из автобусов догоняет другой. Также сократится время ожидания транспорта и пропускная способность на перекрестках города. Сроки появления «умного перекрестка» в Нижневартовске не уточняются.
В Нижневартовске в течение года также планируется установка новых полузакрытых остановочных павильонов. Конструкции производятся в Тюмени. Каркас новых остановок обшивают металлолистом. Внутри установят деревянные лавочки и информационный стенд.
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