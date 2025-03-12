Хинштейн: ВСУ разрушили здание комбикормового завода в Курской области

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Хинштейн отметил, что четыре человека погибли в результате атаки
Хинштейн отметил, что четыре человека погибли в результате атаки Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Утром 12 марта украинские вооруженные силы осуществили атаку на комбикормовый завод, расположенный в селе Козыревка Курской области, в результате чего разрушено здание одного из производственных цехов завода. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что погибли четыре человека: три мужчины и одна женщина. Один из работников получил серьезные травмы и в настоящий момент его срочно транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работают полицейские, сотрудники МЧС, спасательная служба «БАРС-Курск», а также представители здравоохранения и местных властей.

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Утром 12 марта украинские вооруженные силы осуществили атаку на комбикормовый завод, расположенный в селе Козыревка Курской области, в результате чего разрушено здание одного из производственных цехов завода. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Врио губернатора отметил, что погибли четыре человека: три мужчины и одна женщина. Один из работников получил серьезные травмы и в настоящий момент его срочно транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работают полицейские, сотрудники МЧС, спасательная служба «БАРС-Курск», а также представители здравоохранения и местных властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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