Хинштейн: ВСУ разрушили здание комбикормового завода в Курской области

Утром 12 марта украинские вооруженные силы осуществили атаку на комбикормовый завод, расположенный в селе Козыревка Курской области, в результате чего разрушено здание одного из производственных цехов завода. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что погибли четыре человека: три мужчины и одна женщина. Один из работников получил серьезные травмы и в настоящий момент его срочно транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работают полицейские, сотрудники МЧС, спасательная служба «БАРС-Курск», а также представители здравоохранения и местных властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.