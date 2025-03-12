Ученица СУНЦ УрФУ рассказала, из-за чего могли отравиться одноклассники

Студенты СУНЦ УрФУ могли отравиться после обеда 11 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученица считает, что одноклассники могли отравиться после обеда в столовой
Ученица считает, что одноклассники могли отравиться после обеда в столовой Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

Вспышка гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) могла произойти после второго завтрака или обеда 11 марта. Как рассказала URA.RU школьница Катя [имя изменено], ребята часто жалуются на еду в столовой.

«Я думаю, точка отчета болезни — второй завтрак или обед, но, скорее, обед. Там давали куриный суп, картофельное пюре и котлету. На второй завтрак, как обычно, каша и хлеб с маслом», — сказала девушка. По ее словам, в общежитии часто заказывают доставку. О том, ели ли вчера отравившиеся ребята заказанную еду, она не знает.

По словам Кати, на столовую часто жалуются ученики из-за неразнообразной еды. «На самом деле, у нас самая обыкновенная столовая: готовят не отвратительно, но и вкусным это не назовешь. Одним словом — столовка. Однако на нее всегда больше жалоб от учеников, чем похвалы. Я думаю, это из-за того, что меню преимущественно состоит из высокоуглеводных блюд: ни дня без котлеты и пюре, либо сухой гречки или риса. На второй завтрак кроме каши могут предложить хлеб и масло», — рассказала девушка.

11 марта на обед в столовой ученики СУНЦ ели котлету с пюре (архивное фото)
11 марта на обед в столовой ученики СУНЦ ели котлету с пюре (архивное фото)
Фото:

Она утверждает, в рационе учеников якобы очень мало овощей, а разнообразия тоже почти нет. «Тертую морковь в масле дают, капусту в масле, маринованный огурец и раз в жизни свежий помидор. С фруктами еще более-менее — их могут на полдник положить», — отмечает Катя. Она добавила, что полдник студенты любят, так как там часто дают вкусные сдобные булочки.

Сегодня столовая, как утверждает Катя, была закрыта. Детям организовали доставку горячего питания, а еду выдавали по порциям. Девушка уточнила, что у входа в общежитие и в столовую наклеили листочки, где написано «Не входить! Карантин!».

О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации — в сбойке агентства.

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Вспышка гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) могла произойти после второго завтрака или обеда 11 марта. Как рассказала URA.RU школьница Катя [имя изменено], ребята часто жалуются на еду в столовой. «Я думаю, точка отчета болезни — второй завтрак или обед, но, скорее, обед. Там давали куриный суп, картофельное пюре и котлету. На второй завтрак, как обычно, каша и хлеб с маслом», — сказала девушка. По ее словам, в общежитии часто заказывают доставку. О том, ели ли вчера отравившиеся ребята заказанную еду, она не знает. По словам Кати, на столовую часто жалуются ученики из-за неразнообразной еды. «На самом деле, у нас самая обыкновенная столовая: готовят не отвратительно, но и вкусным это не назовешь. Одним словом — столовка. Однако на нее всегда больше жалоб от учеников, чем похвалы. Я думаю, это из-за того, что меню преимущественно состоит из высокоуглеводных блюд: ни дня без котлеты и пюре, либо сухой гречки или риса. На второй завтрак кроме каши могут предложить хлеб и масло», — рассказала девушка. Она утверждает, в рационе учеников якобы очень мало овощей, а разнообразия тоже почти нет. «Тертую морковь в масле дают, капусту в масле, маринованный огурец и раз в жизни свежий помидор. С фруктами еще более-менее — их могут на полдник положить», — отмечает Катя. Она добавила, что полдник студенты любят, так как там часто дают вкусные сдобные булочки. Сегодня столовая, как утверждает Катя, была закрыта. Детям организовали доставку горячего питания, а еду выдавали по порциям. Девушка уточнила, что у входа в общежитие и в столовую наклеили листочки, где написано «Не входить! Карантин!». О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации — в сбойке агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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