19FortyFive: ВСУ передают США данные об истребителях РФ, чтобы улучшить F-16

Украина предоставляет США информацию о российских воздушных судах, чтобы обновлять системы радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, которые установлены на истребителях F-16. Об этом сообщает издание 19FortyFive.
«Украина зависит от военной и разведывательной поддержки США по многим направлениям. <...> В этом активном конфликте против России такие данные будут поступать из записей излучений противника или сигналов от радаров и систем РЭБ, с которыми F-16 сталкивались в реальном бою», — пишет издание со ссылкой на украинский источник. Там добавили, что эти сигналы анализируются и заносятся в «библиотеку угроз» системы ALQ-131.
Как сообщил офицер ВВС США, система активной защиты ALQ-131 предоставляет F-16 кратковременное превосходство в воздухе, необходимое для выполнения стратегически важных задач. Украинский источник издания отметил, что модуль AN/ALQ-131 требует постоянного обновления, что сравнимо с игрой в «кошки-мышки». Это связано с тем, что, по мере модернизации модуля, российская сторона может разрабатывать новые режимы работы радаров или изменять параметры своих излучателей.
Ранее стало известно, что истребители F-16, переданные Киеву, не способны на равных противостоять российским самолетам Су-35 в воздушных боях, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он подчеркнул, что для эффективного противодействия Су-35 необходим комплексный подход, включающий применение наземных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.