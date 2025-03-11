11 марта 2025

В ЯНАО закрывают движение транспорта по зимнику

Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыли для всех видов транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник закрыли из-за непогоды (архивное фото)
Зимник закрыли из-за непогоды (архивное фото) Фото:

Движение транспорта по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале в ЯНАО закрывается из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — рассказали в telegram-канале департамента. Зимник был открыт с 5 марта.

Ранее URA.RU рассказывало об основных зимних дорогах ЯНАО. На сегодняшний день в округе открыты восемь зимников.

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Движение транспорта по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале в ЯНАО закрывается из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — рассказали в telegram-канале департамента. Зимник был открыт с 5 марта. Ранее URA.RU рассказывало об основных зимних дорогах ЯНАО. На сегодняшний день в округе открыты восемь зимников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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