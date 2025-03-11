В ЯНАО закрывают движение транспорта по зимнику

Зимник закрыли из-за непогоды (архивное фото)
Движение транспорта по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале в ЯНАО закрывается из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — рассказали в telegram-канале департамента. Зимник был открыт с 5 марта.
Ранее URA.RU рассказывало об основных зимних дорогах ЯНАО. На сегодняшний день в округе открыты восемь зимников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!